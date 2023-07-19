عاجل.. "فيليب موريس مصر" تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر (اعرف التفاصيل والأرقام)

تعلن شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Meritو Marlboro وL&M" بكافة أنواعها.



صرح علي كرمان المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للإستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".



قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي



سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 42جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

وتؤكد فيليب موريس- مصر التزامها بتزويد السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية. كما تناشد الشركة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.

وتوضح الشركة أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن، وتناشد الشركة المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

وتؤكد فيليب موريس – مصر عملًا بمبدأ الشفافية، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تعديل اضافي لأسعار منتجاتها بهدف حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية ولمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق.





عن فيليب موريس إنترناشيونال



تعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة وتسويق منتجات التبغ، فهي تمتلك محفظة منتجات متنوعة تضم أشهر العلامات التجارية من السجائر، والمنتجات الخالية من الدخان، والتي تتضمن المنتجات التي تعمل بتكنولوجيا تسخين التبغ، بالإضافة لمنتجات النيكوتين عن طريق الفم. في عام 2008 بدأت فيليب موريس انترناشونال في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول نحو العلم والابتكار، لخلق مستقبل خالٍ من الدخان، واستثمرت في هذا المجال حتى الان أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات تبغ مبتكرة خالية من الدخان، مستعينة في ذلك بتقيمات علمية عالية المستوي، لا سيما في مجالات علم السموم والابحاث السريرية والسلوكية، من أجل تقديم هذه المنتجات تجاريًا للبالغين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدخين، لحين تحقيق الهدف الأكبر وهو إنهاء بيع السجائر التقليدية تمامًا. في نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس إنترناشيونال على شركة Swedish Match - الرائدة في منتجات النيكوتين عن طريق الفم، الأمر الذي نتج عنه شركة عالمية لتقديم منتجات التبغ الخالية من الدخان بقيادة علامتي IQOS وZYN. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI وSwedish Match من منتجات التبغ المعدلة للمخاطر (MRTPs). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 73 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 17.8 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 32٪ من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للعام 2022 بأكمله.

في فبراير2021، أعلنت فيليب موريس انترناشيونال، عن طموحها في التوسع في مجالات الصحة، بهدف تعزيز جودة الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة، عن طريق شركة VecturaFertin Pharma التابعة لها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pmi.com وwww.pmiscience.com