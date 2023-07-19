شركة «بالم هيلز للتعمير» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه مع EFG Hermes

أعلنت اليوم شركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة EFG Hermes، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه. وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

من جانبه، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بالشراكة مجدّدًا مع EFG Hermes من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق، والذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «بالم هيلز». وأشار طنطاوي إلى أن هذا التعاون يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر. كما أشار طنطاوي إلى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.

وفي هذا السياق صرّحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية، فضلًا عن استفادة المجموعة من العلاقة الراسخة مع شركة التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري. وأشارت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.

ومن الجدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.

—نهاية البيان—

عن مجموعة إي اف جي القابضة

تحظى مجموعة إي اف جي القابضة كود(EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

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للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghermes.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف جي القابضة

[email protected]

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف جي القابضة

[email protected]

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف جي القابضة

[email protected]

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلًا من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن شركة بالم هيلز للتعمير

تأسست شركة «بالم هيلز للتعمير» (PHD) عام 1997، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري والمدرجة بالبورصة المصرية. وتقوم الشركة بتطوير تجمعات سكنية متكاملة، حيث تمتلك محفظة أراضي مملوكة لها هي الأكبر والأكثر تنوعًا في سوق العقارات المصري، وتمتد على مساحة تربو على 29 مليون متر مربع. وتتضمن الوحدات التي تقدمها الشركة المنازل الأساسية في مشروعات غرب القاهرة وشرق القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى الوحدات الصيفية في قرى الساحل الشمالي (المطلة على البحر الأبيض المتوسط).

وبنهاية الربع أول من عام 2023، قامت الشركة بتسليم 14 ألف وحدة ضمن مشروعاتها القائمة. وتمتلك الشركة حاليًا العديد من المشروعات قيد التطوير في غرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة، وذلك بإجمالي قيمية بيعية تصل إلى نحو 24 مليار جنيه مصري. شركة «بالم هيلز للتعمير» مدرجة في البورصة المصرية ويتم التداول عليها تحت رمز "PHDC.CA".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.palmhillsdevelopments.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

اتصالات علاقات المستثمرين:

محمود عبد الوهاب

رضوي أبو النجا

تليفون: +20235351200 Ext: 1504-

البريد الالكتروني:

[email protected]

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