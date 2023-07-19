مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

وواصل الأهلي تحت قيادة المدرب المخضرم مارسيل كولر سلسلة انتصاراته بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في مباراة ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم، حيث تمكن من حسم لقب الدوري.

صاحب الفريق الأهلي، بطل الدوري، يحمل 81 نقطة بعد خوض 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة.

الأهلي يسعى لمواتصلة مسيرة الانتصارات

يعمل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بجد في تأهيل اللاعبين وتحسين لياقتهم البدنية استعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود بكل قوة. يأتي ذلك في ضوء حالة التعب التي يعاني منها بعض اللاعبين نتيجة للضغط الكبير الذي يتعرضون له جراء عدد المباريات.

حرص كولر على مشاهدة الفيديوهات الخاصة بمباريات حرس الحدود في الدوري المصري، بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة قبل وضع خطة فنية لمواجهتهم يوم الأربعاء القادم.

في مباراة الأهلي مع حرس الحدود، يعود الفريق الأحمر بخدمات أربعة لاعبين وهم: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. تغيب هؤلاء الأربعة اللاعبين عن المباراة الأخيرة للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب.

حقق فريق حرس الحدود انتصارًا مثيرًا على فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة النهائية الـ 34 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري في تمام 20:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت مكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري عبر البث المباشر علي قناة "أون تايم سبورتس".

ويمكنك تنزيل قناة أون تايم سبورت عبر التردد الآتي: