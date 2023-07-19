بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت، يتوقع محبو كرة القدم بفارغ الصبر مساء الليلة لمشاهدة اللقاء الحاسم الذي سيقام بين النادي الأهلي وحرس الحدود في استاد القاهرة الدولي، والذي يعتبر مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدوري

فريق الأهلي يتجهز لمواجهة فريق حرس الحدود في الشاملة والنصف ليلًا اليوم الأربعاء في استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

ستقوم قناة أون تايم سبورتس ببث مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

تحتل الأهلى الصدارة في جدول الدوري حيث يملك 81 نقطة بعد خوض 31 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، ولم يتعرض لأي هزيمة. كما يتمتع الفريق بأقوى خط هجوم بـ62 هدفًا ويعتبر الأهلي الأفضل في الدفاع فقد تلقت شباكه فقط 9 أهداف.

ترتيب حرس الحدود فى جدول الدورى

بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعد خوض 33 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 19 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفًا. تلقت شباكه 44 هدفًا وانتقل رسميًا إلى دوري القسم الثاني.

أعلنت الجهات الأمنية عدد الجماهير المقرر حضورها لمباراة نادي الأهلي وحرس الحدود في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستقام في ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءًا غدًا في 19 يوليو الحالي.

أرسلت السلطات الأمنية رسالة إلى اتحاد الكرة تفيد بحضور خمسة آلاف مشجع في مباراة الفريق الأهلي، التي كان من المتوقع أن يحطم فيها رقمًا قياسيًا ويحصل على درع الدوري العظيم، في إحتفالية كبرى يهدف قادة النادي إلى إقامتها وسط جماهيرهم المتعطشة.

حقق الأهلي لقب الدوري رقم 43 في تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي. وبهذا يصبح الأهلي هو بطل الدوري المصري التاريخي بعد الفوز باللقب 43 مرة، على المقابل الزمالك يملك 14 لقبًا، فيما يمتلك الإسماعيلي ثلاثة ألقاب وليكن للترسانة وغزل المحلة والأولمبي لقب واحد فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

في مواجهته مع الحرس، يهدف الأهلي إلى تحقيق الفوز الـ 26 في بطولة الدوري، بعدما فاز بالبطولة الـ 43 رسميًا واستعاد الدرع الذي غاب عنه في المواسم الأخيرتين.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة