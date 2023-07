بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.. يلا شوت ، قدمت الجائزة لفريق الأهلي خلال لقاء مؤجل من المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، وذلك على ملعب القاهرة الدولي وبحضور 10 آلاف مشجع بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

تسلم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز بعد أن فاز به للمرة الثالثة والأربعين، مما يعيد لفريق الأحمر اللقب الذي غاب عنه في الموسمين الأخيرين.

يحاول النادي الأهلي المحافظة على صدارته برصيد 81 نقطة، ويسعى بجهود كبيرة لكسب 3 نقاط إضافية لزيادة ثقة اللاعبين في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، حيث يهدف للوصول إلى 90 نقطة، والإبقاء على سجله الخالي من الهزائم.

يعد حرس الحدود فريقًا من فرق الهابطين إلى الدوري الثاني، بعد أن احتل المركز الأخير برصيد 24 نقطة. والفريق سيلعب الليلة بغرض إنهاء مشواره بشكل مثالي، وسينضم إلى دوري الدرجة الأولى بجانب غزل المحلة وأسوان.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يلتقي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1، وأعلنت عن إذاعتها على الهواء مباشرة بتعليق محمد الكواليني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود

ومن المنتظر أن يدخل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة اليوم أمام نظيره حرس الحدود بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: كريم الدبيس- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي افشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمد شريف- بيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي.