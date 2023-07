مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت اليوم بـدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت اليوم بـدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون يلا شوت اليوم بـدون تقطيع ، ينهي فريق الأهلي اليوم تدريباته الجماعية، وذلك استعدادًا لمباراته المقبلة ضد حرس الحدود غدًا الأربعاء، والتي تم تأجيلها من الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الممتاز، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز السادس والعشرين في الدوري، بعد أن فاز بالدوري الـ 43 بشكل رسمي واستعاد الدرع الذي غاب عنه في المواسم الماضية.

يعمل الجهاز الفني للأهلي حاليًا على إعداد لاعبيه للمباراة المقبلة أمام فريق حرس الحدود. وفي أعقاب المباراة التي أقيمت أمس الاثنين ضد المقاولون العرب، استمر الفريق الأحمر في التدريب دون أخذ راحة، وسينتهي الفريق تدريباته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المهمة التي ستقام غدًا في استاد القاهرة.

فاز الأهلي بالدوري رقم 43 في تاريخه بعد انتصار سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي. يعتبر الأهلي حامل اللقب التاريخي للدوري المصري بعد أن فاز باللقب 43 مرة سابقة مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة ألقاب للإسماعيلي ولقب واحد لفريق الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي.

ويعزى هذا الإنجاز للأهلي لجهود مدربه السويسري مارسيل كولر الذي قام بإعادة تشكيل فريق الكرة ونجح في تحقيق النتائج الكاملة في جميع البطولات التي شارك فيها، باستثناء كأس العالم للأندية.

إليك جدول مواعيد مباريات الفريق الأهلي في المستقبل القريب، الساعة 08:30 مساءً يوم الأربعاء 19 يوليو، ستجري مباراة بين الأهلي وفريق حرس الحدود.

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي.

تستعد الفريق الأهلي لمواجهة فريق حرس الحدود في الدوري المصري، حيث ستقام المباراة في الثامنة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، وهذه المباراة هي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وستقوم قناة ON Time Sports بنقل المباراة، وستتضمن تحليلات فنية من قبل نجوم كرة القدم المصرية.

