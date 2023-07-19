يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء في الدوري المصري.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء في الدوري المصري.. YALLA SHOOT، يستعرض موقع "بوابة الفجر" في هذا التقرير القنوات التي ستنقل مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري المؤجلة، بالإضافة إلى تفاصيل موعد المباراة ومعلق المباراة اليوم، كما يتناول التقرير تشكيلة الأهلي وتشكيلة الحرس، وتردد القنوات التي ستنقل المباراة، وترتيب الأهلي وحرس الحدود في دوري المصري لعام 2023.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة في الدوري المصري 2023

في مباراته المؤجلة من الجولة 33 من الدوري المصري، يلعب اليوم نادي الأهلي ضد نادي حرس الحدود على ملعب استاد القاهرة الدولي.

فاز الأهلي بلقب بطل الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه دون أي هزائم هذا الموسم من بين 31 مباراة شارك فيها، وما زال لديه مباراتان قدام بيراميدز والمصري البورسعيدي إلى جانب مباراة مع حرس الحدود اليوم.

موعد مباراة الأهلي والحرس اليوم بتوقيت مصر في الدوري المصري

تحدد موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، وفق جدول مباريات الدوري المصري، في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الساعة 9.30 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 8.30 بتوقيت الأردن والسعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الساعة 7.30 بتوقيت السودان.

ويأتي ماتش الأهلي ضد حرس الحدود في تمام الساعة 6.30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود بثا مباشرا في الدوري المصري

ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود، ولها حق النقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عرض ماتش الأهلي اليوم بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة مجانا مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المصرية المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد نادي حرس الحدود بث مباشر Al Ahly vs Haras El Hodood على القمر الصناعي النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز 2023

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس اليوم في الدوري المصري 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- طاهر محمد طاهر- محمد شريف

تشكيل حرس الحدود ضد النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري 2023

ويأتي تشكيل حرس الحدود المتوقع اليوم لمواجهة النادي الأهلي في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حامد الجابري- محمد رمضان بن والي- إبراهيم القاضي- أحمد أيمن عوض الله

خط الوسط: مصطفى زيكو- إسلام عبدالله- رمزي خالد

خط الهجوم: مصطفى جمال- أحمد فيليكس- فالنتين أودو.

معلق مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري اليوم

اختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت معلق مباراة الأهلي وحرس الحدود وهو المعلق الرياضي محمد الكواليني للتعليق ضمن مؤجلات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2023 برصيد 81 نقطة، دون أي هزائم، بعد لعب 31 مباراة.

وفاز الأهلي في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

ويقع نادي حرس الحدود في المركز الـ18 من ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة ولعب 33 مباراة.

وفاز نادي حرس الحدود في 5 مباريات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 19 مباراة.

ويتسلم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز، عقب انتهاء مباراته أمام حرس الحدود، للاحتفال باللقب 43 في تاريخ القلعة الحمراء.