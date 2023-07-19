يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري ، تبحث جماهير كرة القدم ومحبي الكرة المصرية في الوطن العربي عن المباراة المؤجلة للأهلي من الجولة الثالثة والثلاثين في الدوري المصري الممتاز.

فاز الأهلي بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه دون أن يتعرض لأي هزائم في 31 مباراة حتى الآن. ويتبقى للفريق الأحمر 3 مباريات فقط أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري البورسعيدي. ومن المتوقع أن يتم تتويج الأهلي بلقب الدوري في المباراة التي ستقام اليوم.

تهتم بوابة الفجر بتقديم آخر أخبار الرياضة وكرة القدم المحلية. وفيما يلي، سنوفر لكم تفاصيل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز لعامي 2022/2023، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات التي ستنقلها، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة للفريقين وطاقم التحكيم للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023

وفيما يتعلق بموعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز لعام 2022/2023، سيكون فريق حرس الحدود ضيفًا في ملعب استاد القاهرة الدولي لملاقاة الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، ضمن المباريات المؤجلة للجولة 33 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري للجماهير المصري والعربية في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة ONTime Sport 1 الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود.

تردد قناة ONTime Sport 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود اليوم في الدوري الممتاز 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - حسين الشحات.

تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

إليكم تشكيل حرس الحدود المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز 2023.

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: خالد سامي - إبراهيم القاضي - محمد رضا - أحمد شديد.

خط الوسط: محمود بن والي - مصطفى جمال - غريب ياسر.

الهجوم: حامد الجابري - وجيه عبد الحكيم - فالانتين أودو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري الممتاز 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

مهمة الحكم اسم الحكم جنسية الحكم حكم الساحة محمد الحنفي مصر حكم مساعد أول عماد فرج مصر حكم مساعد ثانِ أحمد نظير مصر الحكم الرابع نادر قمر الدولة مصر حكم الفيديو VAR عمرو الشناوي مصر حكم الفيديو VAR المساعد محمود عبد السميع مصر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022/2023 برصيد 81 نقطة، ويسعى المارد الأحمر بعد حصده للقب الدوري، إلى استكمال مشواره دون أي هزائم، أما حرس الحدود من الفرق التي هبطت للدرجة الثانية، حيث يقع في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.