مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023 [يلا شوت]

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023 [يلا شوت] ، يعيش الأهلي أفضل فتراته الفنية والمعنوية في الأونة الأخيرة بمسابقة الدوري وجميع البطولات التي شارك بها، فهو توج بلقب دوري أبطال إفريقيا ها الموسم، ومن ثم بلقب الدوري المحلي الذي سوف يحتفل باللقب اليوم أمام الحرس.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023 [يلا شوت] ، في استاد القاهرة الدولي، سيستضيف النادي الأهلي نادي حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة 33 لمنافسات الدوري المصري الممتاز لعام 2023.

حقق النادي الأهلي لقب الدوري بعد مرور جولتين من سقوط فريق بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، وينتظر جماهير الأهلي أن يتم تتويج فريقهم خلال المباراة القادمة ضد فريق الحرس. يذكر أن الحرس قد هبط بالفعل من دوري الدرجة الممتازة بعد أن استقر في المركز الأخير في الترتيب.

في هذا التقرير، سنستطلع تاريخ مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري لعام 2023، والقنوات التي ستنقلها وكيفية مشاهدة البث المباشر، بالإضافة إلى التشكيلة المحتملة لكلا الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2023؟

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023 هي أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في المحروسة، كذلك مباريات المنتخب المصري الودية وبعض الرسميات.

وستخصص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لإذاعة مباراة الأهلي وحرس الحدود.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2023؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري 2023

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيل كولر على التشكيل التالي في مباراة الأهلي وحرس الحدود القادمة في الدوري المصري 2023.

تشكيلة الأهلي أمامحرس الحدود: 4-3-3

علي لطفي

كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح

محمد فخري - أليو ديانج - أحمد قندوسي

أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

تشكيل حرس الحدود المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري 2023

من المتوقع أن يعتمد المدرب محمد مكي على التشكيل التالي في مباراة الأهلي وحرس الحدود القادمة في الدوري المصري 2023.

تشكيلة حرس الحدود أمام الأهلي: 3-2-4-1

كريم عماد

إبراهيم القاضي - خالد سامي - محمود بن والي

أحمد شديد قناوي - محمد رضا

حامد الجابري - مصطفى جمال - غريب ياسر غريب - وجيه عبد الحكيم

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