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إسبانيا ترسل 4 دبابات "ليوبارد" ومستشفى ميدانيا إلى أوكرانيا

بوابة الفجر

أعلن بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الإسبانية عن إرسال الحكومة 4 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، إضافة إلى مستشفى ميداني معزز.

وكان رئيس وزراء المملكة بيدرو سانشيز قد وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بذلك خلال زيارته إلى كييف، ويذكر أن الشحنة البحرية ستغادر الأسبوع المقبل، وستتضمن أيضا 10 مدرعات لنقل الجنود، وعدة مركبات لجميع التضاريس، وشاحنات خفيفة وسيارات إسعاف.

وبحسب الوزارة، سوف يتم تسليم شحنة جديدة من الأسلحة الخفيفة والذخيرة من العيار الثقيل إلى كييف هذا الصيف.
وقد غادر المستشفى المتبرع به إسبانيا يوم أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يصل إلى أوكرانيا 23 يوليو الجاري. إضافة إلى ذلك، فقد عاد الأطباء وموظفو الخدمات اللوجستية من الأوكرانيين إلى أوكرانيا بالفعل، والذين خضعوا لتدريب مكثف لمدة أسبوعين في سرقسطة، لنشر وتجميع وتشغيل المستشفى الميداني في منطقة الصراع.

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