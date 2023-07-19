ليلة التتويج | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري

ليلة التتويج | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري ، المارد الأحمر يتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 81 نقطة مع بقاء له مباراتين مؤجلات، وذلك بعد الفوز في الجولة الـ 31 بالقمة على الزمالك برباعية لهدف وحيد.

ليلة التتويج | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري المصري، في يوم الأربعاء، يقوم عشاق القلعة الحمراء بالبحث عن تاريخ المباراة بين الأهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز، وعن القنوات التي ستنقل هذه المباراة المهمة، وعن تشكيلة اللاعبين في الأهلي في ليلة تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري.

في مساء اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، سيواجه الفريق الأول لنادي الأهلي مباراة هامة ضد فريق الحرس في إطار دوري مصر هذا الموسم، وبالرغم من فوز الأهلي بالبطولة بالفعل، إلا أنه يسعى لتحقيق إنجاز كبير هذا الموسم من خلال تحقيق نقاط غير مسبوقة.

تعتبر مواجهة الأهلي وحرس الحدود من المباريات المؤجلة للأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز.

فاز النادي الأهلي على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول، وخاض الفريق المعروف بـ "المارد الأحمر" هذه المباراة في الشهر الماضي، بعد أن تم تأجيلها أيضًا.

ينطلق الأهلي في المباراة بهدف تحقيق الانتصار والحصول على 3 نقاط إضافية، ومواصلة سعيه لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط في هذا الموسم.

مع تغزل النادي الأهلي في امتاع وسعادة جماهيره في حفل تتويجه بالدرع، يبذل قصارى جهده في الفوز حتى يأتي الفرح كاملًا في هذه الليلة.

قبل مباراة اليوم، يحتل النادي الأهلي وفريق حرس الحدود مراكز محددة في جدول ترتيب الدوري.

يبدأ فريق الأهلي مباراته وهو يتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري بـ 81 نقطة، في حين يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير ويعد أحد أول الفرق التي انسحبت من المسابقة هذا الموسم.

سنتعرف في التقرير التالي على كل ما يتعلق بمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري اليوم، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات التي ستنقلها، وتوقعات تشكيلة الأهلي، وجميع التفاصيل الهامة المتعلقة بالمباراة بين الأهلي وحرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 8:30 مساء في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية وعند الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

يتم نقل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ويتم نقل مباراة الأهلي ضد الحرس عبر قناة

أون تايم سبورتس 1 إتش دي ON Time Sports 1 HD

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري

تشهد صفوف الأهلي في مباراة حرس الحدود اليوم انتعاشة بعد عودة عدد كبير من اللاعبين الذين غابوا أمام المقاولون العرب للإيقاف بينما يغيب عدد آخر من النجوم على رأسهم محمد الشناوي:

ووفقا للمران الأخير والغيابات في صفوف الأهلي ينتظر أن يخوض كولر مباراة حرس الحدود بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: على ليطفي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج ومحمد فخري/ مروان عطية ومحمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو/ طاهر محمد طاهر.

كما قد يجري كولر تغييرات في عدد من هذه الأسماء بمنح الفرصة لبعض البدلاء والشباب مثلما حدث في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

تعرف على استعدادات الأهلي لمباراة حرس الحدود في الدوري

اختتم الأهلي استعداداته للمباراة بتدريب رئيسي أمس حرص خلاله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال مشاهدة مباراة الفريقين الماضية منذ عدة أسابيع، وكذلك مشاهدة مباراة الحدود مع فريق غزل المحلة وهى آخر مواجهاته في بطولة الدوري.

وهبط الحدود رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية منذ عدة جولات وتحديدا منذ فوز الأهلي عليه في مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت يوم 22 يونيو الماضي وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

فيما يخوض الأهلي المباراة متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة ومنتشيًا بتحقيق انتصارين متواليين في آخر مباراته على الغريم التقليدي الزمالك ثم المقاولون العرب وبنتيجة واحدة كبيرة وهى 4-1.

تشهد صفوف الفريق اليوم عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا في الفترة الماضية مثل مروان عطية الذي عاد لتدريبات الفريق أمس الأول بعد غياب عن مباراتي الزمالك والمقاولون بسبب ظروف وقاة والده.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

كما سيكون متاحا أمام كولر ثلاثي الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني بعدما غابوا أمام ذئاب الجبل للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

وشدد كولر على اللاعبين خلال المران الأخير بضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير في ليلة التتويج ومواصلة رحلة اللا هزيمة في بطولة الدوري هذا الموسم، فضلًا عن حصد 3 نقاط جديدة تساعد الفريق في تحقيق هدفه خلال المباريات الثلاث المتبقية بالوصول لعدد غير مسبوق من النقاط لفريق في بطولة الدوري.