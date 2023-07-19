بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2023 ، وأنهى الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر تحضيراته للمباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، حيث يطمح في تحقيق الفوز لمواصلة تعزيز رصيده من النقاط والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، ويقدم لكم موقع الفجر نيوز بثًا مباشرًا للمباراة المنتظرة بين نادي الأهلي وفريق حرس الحدود في الدوري المصري.

يلجأ الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلى السعي لتحقيق الانتصار وكسب ثلاث نقاط في المباراة، بهدف تسجيل رقم قياسي وجمع أكبر عدد من النقاط في الدوري، إلى جانب تسلمه درع الدوري الممتاز في الليلة الحالية.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

تسلم فريق الأهلي، رسميًا اليوم الأربعاء، درع الدوري، بعد تأكيده بشكل رسمي للقبه في مباراته مع حرس الحدود، والتي كانت الأخيرة على ملعبه في مباريات الموسم الحالي من البطولة المحلية.

فريق الأهلي يدخل المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة. حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 62 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 9 أهداف.

عندما يصل فريق حرس الحدود إلى المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، يحمل في جعبته 24 نقطة من أصل 33 مباراة. حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 19 مباراة. سجل لاعبو الفريق 20 هدفًا، في حين استقبلوا 44 هدفًا.

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود

قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية زيادة عدد الجماهير في مباراة الأهلي وحرس الحدود مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.

يحتفل النادي الأهلي بتتويجه بدرع الدوري المصري الممتاز بعد مباراته مع حرس الحدود على ستاد "القاهرة الدولي" مساء غدٍ، الأربعاء، بعد غياب دام مدة موسمين.

تم رفع عدد المشجعين لمباراة الأهلي وحرس الحدود إلى 10 آلاف.

وواصل المصدر في تصريحه الخاص قائلًا: "سوف يتم توزيع العشرة آلاف من المشجعين المسموح لهم بحضور مباراة الأهلي مع حرس الحدود على حسب النصف، بمعنى خمسة آلاف مشجع لكل فريق".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود ليلة التتويج

توج فريق النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي بعد أن فشل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة.

بمجرد انتهاء المباراة بين النادي الأهلي وحرس الحدود، سيتسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري بشكل رسمي، حيث ستُعد هذه المباراة الأخيرة لفريق النادي الأهلي على أرضه.