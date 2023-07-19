بث مباشر مباراة الأهلي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي كورة لايف |الآن مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت ، وفي المقابل، هبط حرس الحدود رسميًا لدوري الدرجة الثانية ليعود سريعًا بعدما تواجد بالمركز الثامن عشر والأخير برصيد 24 نقطة، وفي هذا اللقاء الاخير له سوف يحاول القتال بشراسة عالية للخروج بنتيجة إيجابية.



مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت ، تقام اليوم مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري عام 2023 كواحدة من المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من الموسم. تعتبر هذه المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث حصل الأهلي بالفعل على لقب الدوري رسميًا. يبحث عشاق الأهلي عن توقيت اللقاء اليوم والقنوات الناقلة له.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

تُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في ملعب القاهرة الدولي، وسيتم بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة. أما بالنسبة لتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستنطلق المباراة في الساعة 6:30 مساءً.

حرس الحدود ضد الأهلي الساعة كام

تبدأ المباراة بين الأهلي وحرس الحدود اليوم في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وبداية المباراة بين الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتنطلق المباراة بين الأهلي وحرس الحدود الساعة 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

الشبكات التي تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود.

بالنسبة للقنوات التي ستنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم، ستكون قناة ONTime Sport 1 المسؤولة عن البث. تُعتبر قنوات ONTime Sports هي المحمل الحصري لمباريات الدوري المصري 2023 للجماهير المصرية والعربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يلي ستجدون تردد قناة ONTime Sport لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم على النايل سات

تردد قناة ONTime Sport 1 الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد حرس الحدود وفق الجدول التالي:

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد حرس الحدود تردد قناة ONTime Sport 1 القمر صناعي نايل سات التردد 11861 الاستقطاب رأسي V معدل الرمز 27500 تصحيح الخطأ 5\6

تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

- خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة.

- الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمود كهربا- حسين الشحات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

في هذا المقال، سنعرض بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي - حرس الحدود اليوم في الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري المصري. يستعد الأهلي بكل حماس وجهد كبير لهذه المباراة القوية من أجل تحقيق الانتصار، بينما يستعد حرس الحدود بكل قوة وتركيز عالي لتحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة فريقي الأهلي وحرس الحدود اليوم.

حيث ستقام المباراة الحاسمة والملتهبة بين فريق الأهلي وفريق حرس الحدود اليوم في استاد القاهرة الدولي. تعد هذه المباراة جزءًا من جولة الأسبوع الثالث والثلاثين في الدوري المصري. ستقام المباراة في مساء اليوم الأربعاء 19 يوليو الجاري. سيتم بث المباراة على قناة ON Time Sports 1، وسيتولى المعلق محمد الكواليني التعليق الصوتي على القناة الأولى، بينما سيتكفل المعلق طارق حسن بالتعليق الصوتي على القناة الثانية.