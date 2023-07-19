مشاهدة مباراة الهلال ودينامو كييف بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ودينامو كييف بث مباشر اليوم يلا شوت ، يواجه نادي الهلال السعودي نظيره دينامو كييف الأوكراني اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، في لقاء ودي تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

بث مباشر مباراة الهلال يلا شوت: مشاهدة مباراة الهلال ودينامو كييف بث مباشر اليوم يلا شوت ، تُجرَى اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 مباراة الهلال السعودي ودينامو كييف الأوكراني في مباشرٍ، حيث يُواجَه نادي الهلال السعودي تحديًا من دينامو كييف الأوكراني في مباراة تحضيرية ودية تستعد بها الفرق للموسم الجديد.

ستكون المباريات قوية في انتظار الهلال في الموسم القادم، خاصة بعد التعزيزات القوية والمستمرة لأندية الدوري السعودي للمحترفين، والرغبة القوية في تدعيم الفريق بهدف التصدر.

مشاهدة مباراة الهلال ودينامو كييف الودية بث مباشر

في الوقت الحالي وخلال شهر يوليو، شارك نادي الهلال السعودي في مباراتين ودية. في المباراة الأولى، لعبوا ضد فريق غوريكا السلوفيني وتفوقوا بهدفين دون رد. في هذه المباراة، شاركت غالبية اللاعبين البدلاء.

في المباراة الثانية التي لعبها الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي الخبير جيسوس، حقق الفريق فوزًا بنتيجة 2-1، بفضل هدف من اللاعب الجديد روبين نيفيز، وهدف آخر من اللاعب سالم الدوسري بشكل جميل.

يخوض الهلال السعودي اليوم مباراة ودية مع دينامو كييف، ثم يلاقي فريق الكويت الكويتي في 23 يوليو الحالي، قبل أيام قليلة من المشاركة في "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال" العربية.

يتقابل النادي الهلال السعودي مع الفريق الأهلي طرابلس الليبي في بداية مشواره في دور المجموعات لبطولة العرب، قبل أن يواجه الفريق السد القطري، وفي النهاية يواجه تحديا قويا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي، والذي حل وصيفًا لدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الهلال ودينامو كييف الودية

وتقدم بوابة الفجر خدمة خاصة لمتابعيها بث مباشر لمباراة الهلال ودينامو كييف الودية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 19 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جسيوس على التشكيل التالى للهلال أمام كييف:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفلاع: ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - محمد البريك

الوسط: روبين نيفيش - محمد كنو - أندريه كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - عبد الله الحمدان

وبعد العودة إلى الرياض سيتم منح اللاعبين يوم راحة قبل ملاقاة الكويت الكويتي وديًا في استاد الملك فهد يوم الأحد القادم 23 يوليو.