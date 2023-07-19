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مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »، وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة حرس الحدود التي سوف تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة

وفور وصول الفريق الأحمر حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

الأهلي يسعى إلى الفوز على حرس الحدود في مباراة الاحتفال بالدوري

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة حرس الحدود بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 84 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي توج به للمرة الـ 43 في تاريخه حيث يحتل المركز الأول برصيد 81 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في ست مباريات دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 62 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

و يسلم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، درع الدوري إلى النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعد مباراة حرس الحدود، بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة حيث ستقام احتفالية مصغرة داخل ملعب المباراة عقب انتهائها لتسليم الأهلي درع الدوري.

حرس الحدود يأمل في تحقيق فوز معنوي على الأهلى بعد الهبوط إلى القسم الثاني

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق حرس الحدود بقيادة مدربه محمد مكي مباراة الأهلى اليوم بحثًا عن تحقيق فوز معنوي بعد الهبوط إلى القسم الثاني بعدما خاض 33 مباراة في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 وخسر في 19 مباراة وأحرز لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا ليحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وحرس الحدود

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود، المؤجلة من الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام حرس الحدود كلًّا من: محمد الحنفي “حكم صفارة” والثنائي عماد فرج وأحمد نظير “حكمين مساعدين” ونادر قمر الدولة “حكم رابع” وعمرو الشناوي “حكم فيديو” ومحمود عبد السميع “مساعد حكم فيديو".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

32 مباراة جمعت الأهلي وحرس الحدود

والتقى الأهلي وحرس الحدود على مدار 32 مباراة، حيث حقق الأهلي الفوز في 27 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات مقابل انتصارين لفريق حرس الحدود.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز برباعية نظيفة، وهو ما حدث في مناسبتين الأولى في موسم 2006-2007 وبالدور الثاني، وسجل الأهداف عبد الحميد حسن وعماد متعب ومحمد شوقي وأمادو فلافيو، والثانية في موسم 2015-2016، وسجل الأهداف رامي ربيعة ومؤمن زكريا «هدفان» وسعد سمير.

وحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام حرس الحدود في 20 مباراة فيما خرج الحرس بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراتين فقط.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك حرس الحدود في 59 مرة بينما سجل لاعبو حرس الحدود 15 مرة في شباك الأهلي.

يعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيف 8 أهداف، فيما يعتبر وائل جمعة أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 16 مباراة.

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