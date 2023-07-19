مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر ماتش الاهلي يلا شووت: مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت اليوم ، يحتفل الاهلي بالتتويج بالدوري المصري الممتاز موسم 2022-23 عندما يستقبل حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو، ضمن مؤجلات الجولة 33 بالمسابقة.

كان الاهلي قد توج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه بالجولة 33 عندما خسر مطارده بيراميدز من سيراميكا كليوباترا، وأكد المارد الاحمر صدارته لجدول الترتيب بفوز كبير على غريمه الزمالك (4-1) منذ أيام قليلة ضمن مؤجلات الجولة 31، ثم على المقاولون العرب (4-1) بالجولة الماضية.

وخاض الاهلي حتى الآن في مسابقة الدوري 31 مباراة حقق خلالها 25 انتصار وتعادل في 6 مباريات ولم يعرف طعم الهزيمة، وجمع 81 نقطة أمام بيراميدز الوصيف بـ 11 نقطة.

في المقابل، تأكد هبوط حرس الحدود لدوري الدرجة الثانية بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة حصدهم من 5 انتصارات وتعادل في 9 مباريات وتعرض لـ 19 هزيمة.

بث مباشر الاهلي وحرس الحدود

يبدأ ماتش الاهلي ضد حرس الحدود بإدارة من الحكم (محمد الحنفي) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل اللقاء عبر الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز قناة أون تايم سبورت (HD 1) بصوت المعلق الرياضي (محمد الكواليني)، كما يمكنكم متابعة المباراة على منصة ميركاتو داي أخبار الرياضة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

يذكر ان الاهلي وحرس حدود قد ألتقيا من قبل في 36 مباراة، حقق خلالها المارد الاحمر 28 انتصارًا، في حين فاز الحرس 4 مرات، وخيم التعادل بينهما في 4 مناسبات.

الاهلي – حرس الحدود

الدوري المصري 2022-23 – الجولة 31

ستاد القاهرة الدولي

قناة أون تايم سبورت HD 1

الساعة 8:30 م بتوقيت مصر

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق حرس الحدود بث مباشر اليوم، وذالك ضمن إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر

بينما يلتقي فريق الاهلي بنظيره فريق حرس الحدود بث مباشر اليوم، وذالك ضمن منافسات الجولة ال33 القادمة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاربعاء الموافق 19 يوليو 2023.

بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود

بينما تذاع مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق حرس الحدود بث مباشر اليوم، في الجولة ال33 القادمة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة ON Time Sports 1.

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة فريق الاهلي بنظيره فريق حرس الحدود بث مباشر اليوم، المعلق الرياضي محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى، وعلي القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي طارق حسن.