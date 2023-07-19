مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر (يلا شوت) الدوري المصري

يتناول موقع "بوابة الفجر" أخبار مباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر البث المباشر، ويشتمل على معلومات شاملة حول المباراة اليوم، بما في ذلك: موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، ونتائج مواجهات الأهلي والحرس، والقنوات التي ستنقل المباراة، ومعلق المباراة للأهلي، وحكم مباراة الأهلي اليوم، وتشكيلة الأهلي، وتشكيلة الحرس، وتردد القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري 2023، وجداول مباريات الأهلي المقبلة في الدوري المصري، وجدول ترتيب الدوري المصري.

بث مباشر يعرض أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري حالة بحالة.

يمكن متابعة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري لحظة بلحظة من البداية حتى إعلان نتيجة المباراة كما يلي:

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز 2023

جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الحرس اليوم في الدوري المصري 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد عبدالقادر- أحمد قندوسي- محمد فخري.

تشكيل حرس الحدود الرسمي لمواجهة النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري 2023

جاء تشكيل حرس الحدود الرسمي لمواجهة النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري كما يلي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد أيمن – خالد سامي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عبدالله – مصطفى جمال – أحمد فيلكس

خط الهجوم: حامد الجابري – فلانتين أودو – وجيه عبدالحكيم

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد السعدني – غريب ياسر – مؤمن عوض – أحمد قاسم – رمزي خالد – محمود ممدوح – أحمد داوودا – محمد رضا – كينجسلي كوكو.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2023 برصيد 81 نقطة، دون أي هزائم، بعد لعب 31 مباراة.

وفاز الأهلي في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

ويقع نادي حرس الحدود في المركز الـ18 من ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة ولعب 33 مباراة.

وفاز نادي حرس الحدود في 5 مباريات، وتعادل في9 مباريات، وخسر 19 مباراة.

ويتسلم النادي الأهلي درع الدوري الممتاز، عقب انتهاء مباراته أمام حرس الحدود، للاحتفال باللقب 43 في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم بتوقيت مصر والقنوات الناقلة في الدوري المصري 2023

يقابل النادي الأهلي اليوم نادي حرس الحدود على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراته المؤجلة من الجولة 33 كم جدول مباريات الدوري المصري.

وفاز الأهلي بلقب بطل الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه دون أي هزائم هذا الموسم من بين 31 مباراة خاضها، ويتبقي له مبارتام أمام بيراميدز والمصري البورسعيدي إلى جانب مباراة حرس الحدود اليوم.

موعد مباراة الأهلي والحرس اليوم بتوقيت مصر في الدوري المصري

تحدد موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، وفق جدول مباريات الدوري المصري، في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الساعة 9.30 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 8.30 بتوقيت الأردن والسعودية والكويت وقطر.

ويوافق موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الساعة 7.30 بتوقيت السودان.

ويأتي ماتش الأهلي ضد حرس الحدود في تمام الساعة 6.30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود بثا مباشرا في الدوري المصري

ارتفع البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود، ولها حق النقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عرض ماتش الأهلي اليوم بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 المفتوحة الناقلة مجانا مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1 المصرية المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد نادي حرس الحدود بث مباشر Al Ahly vs Haras El Hodood على القمر الصناعي النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

معلق مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري اليوم

اختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت معلق مباراة الأهلي وحرس الحدود وهو المعلق الرياضي محمد الكواليني للتعليق ضمن مؤجلات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلي بيراميدز، يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري أمام المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| اضغط هنــــا

نتائج مواجهات الأهلي ضد حرس الحدود

تقابل الأهلي مع نادي حرس الحدود في 36 مواجهة قبل مباراة اليوم في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، وكانت نتائج المواجهات فوز الأهلي في 28 مباراة، وفاز حرس الحدود في 5 مواجهات فقط، وتعادل الفريقاتن في 3 من مباريات.

وأحرز لاعبو النادي الأهلي 64 هدفًا في مواجهات الفريقين مقابل 24 هدفًا للاعبي حرس الحدود.

حكم مباراة الأهلي ضد حرس الحدود Al Ahly vs Haras El Hodood

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسم حكم مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري 2023، كما يلي: محمد الحنفي، حكمُا للساحة، عماد فرج، حكم مساعد أول، أحمد نظير، حكم مساعد ثانِ، والحكم الرابع نادر قمر الدولة.

ويتولي حكم الفيديو VAR، عمرو الشناوي، وحكم الفيديو VAR المساعد، محمود عبدالسميع.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم



يأتي النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري ويحل بعده نادي بيراميدز في المركز الثاني ثم الزمالك في المركز الثالث كما يلي:

الأهلي 81 نقطة- 31 مباراة

بيراميدز 70 نقطة- 33 مباراة

الزمالك 60 نقطة- 34 مباراة

فيوتشر 58 نقطة- 34 مباراة

المصري البورسعيدي 47 نقطة- 33 مباراة

انبي 58 نقطة- 34 مباراة

المقاولون العرب 44 نقطة- 34 مباراة

الاتحاد السكندري 43 نقطة- 34 مباراة

فاركو 42 نقطة- 43 مباراة

سموحة 42 نقطة- 34 مباراة

الإسماعيلي 40 نقطة- 34 مباراة

البنك الأهلي 39 نقطة- 34 مباراة

سيراميكا كليوباترا 37 نقطة- 34 مباراة

طلائع الجيش 36 نقطة- 34 مباراة

الداخلية 33 نقطة- 35 مباراة

أسوان 33 نقطة- 34 مباراة

غزل المحلة 33 نقطة- 34 مباراة

حرس الحدود 24 نقطة- 33 مباراة

ترتيب هدافى الدورى قبل مباراة الأهلى وحرس الحدود

يأتي ترتيب هدافي الدوري المصري كما يلي:

1- مابولولو – نادي الاتحاد السكندري، 16 هدفًا.

2- أحمد سيد زيزو، نادي الزمالك، 13 هدفًا.

3- محمد حمدي ذكي، نادي أسون، 12 هدفًا.

4- محمد شريف، النادي الأهلي، 11 أهداف.

5- أحمد أمين قفة- نادي إنبي، 10 أهداف.

6- أحمد الشيخ نادي غزل المحلة، 10 أهداف

7- جون أوكولي – نادي المقاولون العرب- 9 أهداف.

8- فخري لاكاي – نادي بيراميدز- 9 أهداف.

10- سمير فكرى– نادي الداخلية- 9 أهداف.

11- محمد جريندو -نادي المص ري- 9 أهداف.

محمد الشامي -نادي الإسماعيلي- 9 أهداف.

كريم بامبو -نادي البنك الأهلي- 9 أهداف.

على معلول -نادي الأهلي- 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان -نادي سيراميكا كليوباترا- 8 أهداف.

، مصطفى فتحي -نادي بيراميدز- 8 أهداف.

رزقي حمرون -نادي فاركو- 8 أهداف.

رفيق كابو -نادي إنبي- 8 أهداف.

سيف الدين الجزيري -نادي الزمالك- 7 أهداف.

حسام حسن -نادي سموحة- 7 أهداف.

فراس شواط -نادي الإسماعيلي- 7 أهداف.

ياو أنور -نادي الإسماعيلي- 7 أهداف.