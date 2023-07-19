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غدًا.. رئيس مجمع الخالدين ضيف "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط

أخبار مصر
الدكتور عبدالوهاب
الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ

الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ أستاذ علم الأحياء الدقيقة، وعميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ورئيس الجامعة الأسبق، والرئيس الحالي لمجمع اللغة العربية "الخالدين"، يحل ضيفًا على الإذاعي أحمد إبرهيم، من خلال برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء غدٍ الخميس، في إذاعة الشرق الأوسط، يتحدّث عن نشأته، وجذوره، ومشوار حياته العلمي والعملي والأكاديمي، وكذلك عن مناصبه، وإنجازاته، وأهمية البحث العلمي الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا الاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة، كما يتطرّق الحوار إلى مجمع الخالدين، ودوره في الحافظ على اللغة العربية، وتوحيد المصطلحات العلمية.

يُذكر أن العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، من مواليد عام 1937 بقرية منية سندوب بالدقهلية، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمنصورة، ثم حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة عين شمس عام 1959م، والماجستير والدكتوراه في الميكروبيولوجيا الزراعية من الجامعة ذاتها عامي 1962- 1966م. 

وهو أيضًا صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، تدرّج من معيد في كلية الزراعة، حتى عميدًا لها، ثم أصبح أول رئيس لجامعة عين شمس من خريجيها، وهو عضو في العديد من الهيئات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، منها مجلس أكاديمية البحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الغذاء والزراعة، والجمعية المصرية للوراثة، والجمعية المصرية للأراضي والمياه.

انتُخب أيضًا عضوًا بمجمع اللغة العربية “الخالدين” عام 2012م، ثم رئيسًا له منذ مارس الماضي، ولديه مؤلفات عديدة، ونشر وأشرف على أكثر من 150 بحثًا ورسالة ماجستير ودكتوراه، وحصل العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ برنامج "حدوتة مصرية"، هو برنامج يُسلّط الضوء على كل العلماء والخبراء والزُرّاع والصُنّاع والمُبدعين المصريين بشتى المجالات في الداخل والخارج، وأيضًا كل من يُقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة للشباب المصري.

البرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، و‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.

اذاعة الشرق الاوسط
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