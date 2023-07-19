مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار السيسي بالإفراج عن محبوسين

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر؛ وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقدم المجلس في بيان رسمي الشكر للرئيس السيسي بالقول: “إذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل”.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.