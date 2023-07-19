بث مباشر مباراة الاهلي يلا شووت: جارية الآن مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم ( الشوط الثاني)

جارية الآن مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم ( الشوط الثاني)

في إطار الدوري المصري لعام 2023، ستقام اليوم مباراة بين الأهلي وحرس الحدود، وهذه المباراة تم تأجيلها من الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري. تعد هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصةً بعد أن حسم الأهلي درع الدوري بشكل رسمي.

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من المتوقع أن يقدم الفريقان أداء ممتاز في هذه المباراة المؤجلة، وسيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار وتحسين ترتيبه في جدول الدوري المصري.

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بث مباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود يلا شوت: يمكنك الآن مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت دون انقطاع اليوم (0-0)، بث مباشر لمباراة الأهلي يلا شووت: يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت اليوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة قوية أمام حرس الحدود، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم.

من المتوقع أن يحصل النادي الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة والأربعين، بعدما نجح في الفوز بهذا اللقب مرة أخرى، بعد أن فاته في الموسمين السابقين.

الفريق يبذل جهوده بكل قوة لمحافظة على مركزه الأول في الدوري برصيد ٨١ نقطة، ويسعى بكل إصرار لإضافة ٣ نقاط إضافية لتعزيز ثقة اللاعبين وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية والوصول إلى ٩٠ نقطة، وذلك من خلال الحفاظ على سجله الانتصارات المستمرة والخالي من الهزائم.

سيشارك حرس الحدود في مباراته مساء اليوم وهو يعتبر واحدًا من الفرق التي ستهبط إلى الدوري الثاني، إذ حل في المركز الأخير في الدوري الممتاز بـ 24 نقطة.

وعلى الرغم من ذلك، يهدف الفريق إلى إتمام مغامرته بشكل مثالي في هذه المباراة، وسينضم إلى دوري الدرجة الأولى إلى جانب غزل المحلة وأسوان.

سوف يقام لقاء الأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الدوري العام لعام 2023.

سيلتقي النادي الأهلي مع فريق حرس الحدود اليوم الأربعاء، الموافق 19 يوليو 2023، في مباراة متأجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ستقام مباراة بين فريق الأهلي وحرس الحدود هذه الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وستكون في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ستبدأ في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.

في ليلة التتويج، ستكون هناك قنوات تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود وتعلق عليها.

تخطط قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 لبث مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأربعاء، وأعلنت عن نقلها عبر البث المباشر مع تعليق صوتي من قبل محمد الكواليني.

واعيد مباريات الأهلي المقبلة بالدوري

الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو بيراميدز vs الأهلي 08:30 مساء الأحد 23 يوليو المصري vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو موعد تسليم درع الدوري الليلة

مواجهات الاهلي وحرس الحدود السابقة

تم للنادي الأهلي أن يشارك في 36 مباراة مع فريق حرس الحدود سابقًا، حيث تمكن الفريق الأحمر من الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وكذلك حقق حرس الحدود التعادل في 4 مباريات.

سجَّل لاعبو فريق الأهلي في المباريات السابقة 61 هدفًا في مرمى حرس الحدود، بينما استقبل فريق الأهلي فقط 19 هدفًا في مرماهم.

بطاقة مباراة الاهلي وحرس الحدود

أطراف المواجهة الأهلي وحرس الحدود. البطولة الجولة 33 من الدوري المصري. الملعب استاد القاهرة الدولي. موعد المباراة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. الحكم محمد الحنفي.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري لعام 2023 عبر بث مباشر؟

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود متاحًا مجانًا للجماهير على موقع "يوتيوب". ستقوم قناة "كورة بلس" بنقل المباراة مباشرة على منصة يوتيوب، وسيتم البث قبل بداية المباراة ببضع دقائق.

كما يُقدِّم "الفجر" تغطيةً حيةً للمباريات، ويُبثُّها أيضًا على شكل فيديو مباشر.

في مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، ستقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستُنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 بتعليق المعلق محمد الكوالييني، وأيضًا عبر قناة ON Time Sports 1 الثانية بتعليق المعلق طارق حسن.



