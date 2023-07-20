استخراج الآن رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس

أفصحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن إتاحة نتائج امتحان التوجيهي لفلسطين 2023 يوم الخميس الموافق 20/7/2023 الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس، وتجاوز عدد الطلاب المشتركين في هذا الامتحان هذا العام 87826 طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات، ويهمنا أن نذكر أن امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة الفلسطينية لعام 2023 بدأت في الأربعاء الموافق 7/6/2023 واستمرت حتى يوم الاثنين 26/6/2023، ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتائج عبر الرابط المُتاح في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

نتائج التوجيهي فلسطين 2023

في الوقت الحالي، يترقب أكثر من 87 ألف طالب وطالبة إعلان نتائج التوجيهي في فلسطين. وزارة التعليم أكدت أهمية ضمان سلامة ودقة عمليات التصحيح وتقييم الدرجات، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه في النقاط. يجب أيضا أن يتم مراعاة الظروف الصعبة التي يواجهها الطلاب في فلسطين من قبل القائمين على عمليات التصحيح، وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في تنظيم لجان الامتحانات ولجان التصحيح، بهدف إجراء الامتحانات بسلاسة وسلامة، وتم تكريم رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، الراحل دكتور محمد عواد، عن جهوده خلال فترة توليه رئاسة المركز. قام رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتية، بجولة تفقدية للجان الامتحانات في اليوم الأول للتأكد من سير العملية الامتحانية بشكل سلس وناجح، وكان يرافقه وزير التعليم.

رابط ظهور نتائج التوجيهي فلسطين

تنتظر الآن أكثر من 87 ألف طالب وطالبة في فلسطين إعلان نتائج التوجيهي 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن النتائج ستصدر يوم الخميس الموافق 20/7/2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس.

وتؤكد الوزارة على أهمية ضمان سلامة ودقة عمليات التصحيح وتقييم الدرجات، وذلك حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه في النقاط، ويجب أيضًا مراعاة الظروف الصعبة التي يواجهها الطلاب في فلسطين من قبل القائمين على عمليات التصحيح.

وقد بذلت الوزارة جهودًا كبيرة في تنظيم لجان الامتحانات ولجان التصحيح، بهدف إجراء الامتحانات بسلاسة وسلامة قدر المستطاع، وتم تكريم الراحل دكتور محمد عواد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، تكريمًا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة المركز، وكما قام السيد الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بجولة تفقدية للجان الامتحانات في اليوم الأول بهدف التأكد من سير العملية الامتحانية بشكل سلس وناجح، وكان يرافقه وزير التعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين

تظهر النتائج بشكل رسمي في الموعد المحدد عبر الموقع الخاص بالوزارة، حيث يتم تفعيله خلال ساعات قليلة. يقدم الموقع العديد من الخدمات للطلاب، وأهمها الحصول على النتائج بكل سهولة من خلال إدخال بيانات بسيطة. يهدف النظام إلى توفير خدمة مريحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يستطيعون الاطلاع على النتائج من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المؤسسات التعليمية للتعرف على النتائج.