نتائج التوجيهي بالاسماء 2023 نتائج الثانوية العامة فلسطين tawjihi

رابط نتائج التوجيهي بالاسماء 2023 نتائج الثانوية العامة فلسطين tawjihiأعلنت وزارة التربية الفلسطينية عن موعد إعلان نتائج امتحان التوجيهي لعام 2023 في فلسطين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2023، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا عبر موقع نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين tawjihi mohe ps. كما تتيح الوزارة طريقة أخرى ومجانية للحصول على النتائج، وهي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، والتي يمكن لمستخدمي شبكة أوريدو وشبكة جوال الاشتراك فيها.

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحان التوجيهي لعام 2023 في فلسطين عن طريق الموقع الرسمي tawjihi results، والذي يوفر طريقة مبسطة وسهلة للحصول على النتائج. يكفي فقط إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين.

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ينبغي الإشارة إلى أنه بدأت امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في فلسطين tawjihi mohe ps منذ أكثر من شهر، وتحديدًا في السابع من يونيو 2023. وقد قام الطلاب بأداء الامتحانات في عدة مواد منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العلمية والتاريخ والفيزياء والمحاسبة وعلم الزراعة وغيرها، وستكون آخر يوم في الامتحانات هو 26 يونيو 2023.

نتائج التوجيهي بالاسماء 2023 نتائج الثانوية العامة فلسطين tawjihi

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية الفلسطينية قامت بتوفير جميع التجهيزات اللازمة لتوفير جو مناسب لأداء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023. حيث تم تجهيز 232 قاعة امتحانية، وتعيين 6،000 مراقب ونحو 2،700 مصحح لتصحيح الأوراق الامتحانية.

يدخل الطالب إلى لوحة مفاتيح هاتفه يختار نتيجة الثانوية العامة فلسطين إن كان مقيما في منطقة الضفة عليه أن يرسل الرمز W، وفي حال كان مقيما في قطاع غزة عليه أن يرسل الرمز G ثم فراغ يرسل الرسالة إلى الرقم 37023، ورقم الجلوس في الغالب يتكون من ستة خانات، في بعض الحالات يكون أقل من ستة، لذلك عليه أن يقوم بإضافة 00 لرقم الجلوس الخاص به قبل إرسال الرسالة.

رابط نتائج التوجيهي بالاسماء 2023 نتائج الثانوية العامة فلسطين tawjihi

في بادئ ذي بدء اذهب إلى موقع وزارة التربية الفلسطينية ستجد أمامك واجهة الموقع، وسيطلب منك كتابة رقم الجلوس والذي يتكون من ستة أو ثمانية خانات اضغط على زر البحث وستظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب المراد الاستعلام عن درجاته.

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بيانًا رسميًا قبل عدة أيام، حيث أعلنت الموعد الرسمي لإعلان واعتماد نتائج الثانوية العامة الفلسطينية دورة 2023 لجميع الشعب. وأكد البيان أنه سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج يوم الخميس الموافق 20 تموز 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسيقوم وزير التربية الفلسطينية، الدكتور "مروان عورتاني"، بعقد مؤتمر صحفي لإعلان اعتماد نتيجة التوجيهي 2023 الدورة الأولى، وسيتم الإعلان أيضًا عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

ويجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين قد بدأت في السابع من يونيو 2023 وانتهت في السادس والعشرين من نفس الشهر.