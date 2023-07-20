تسريب نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة ) بالاسم والدرجات 2023|فحص نتائج التوجيهي 2023

حصريا.. تسريب نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة ) بالاسم والدرجات 2023|فحص نتائج التوجيهي 2023،ستعلن وزارة التربية والتعليم في فلسطين خلال ساعات معدودة عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الأولى للعام الدراسي 2023، والمعروفة باسم "نتائج توجيهي 2023". وقد يشغل هذا الخبر طلاب المدارس وأولياء الأمور في جميع المدن الفلسطينية حاليًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية الفلسطينية أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية الدورة الأولى بلغ ما يقرب من 88 ألف طالب وطالبة في جميع المدن الفلسطينية. وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن نتائج التوجيهي سوف يتم إعلانها إلكترونيًا وعبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة.

نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية – قطاع غزة ) بالاسم والدرجات 2023|فحص نتائج التوجيهي 2023

لا يخلو بحث محركات البحث عن رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين، حيث انطلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى في المحافظات الجنوبية وقطاع غزة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأن الخميس الموافق 20 تموز 2023 هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين وقطاع غزة، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة.

نتائج توجيهي فلسطين 2023

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هنا

2- البحث عن خانة الاستعلام عن نتائج التوجيهي للعام 2023.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

4- الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة.

5- ستظهر النتيجة على الشاشة بمجرد البحث، ويمكنك حفظها أو طباعتها للاحتفاظ بها.

نتائج التوجيهي 2023 جوال

يدخل الطالب إلى لوحة مفاتيح هاتفه يختار نتيجة الثانوية العامة فلسطين في حال كان الشخص المقيم في الضفة، يجب عليه إرسال الشفرة المُعينة “دبليو”، وفي حال كان الشخص المقيم في قطاع غزة، يجب عليه إرسال الشفرة المُعينة “جي” ثم مسافة. يرسل الرسالة إلى الرقم 37023، وعادةً ما يتكون رقم الجلوس من ستة أرقام، وفي بعض الأحيان قد يكون أقل من ستة أرقام، لذا يجب إضافة 00 إلى رقم الجلوس الخاص به قبل إرسال الرسالة.

تُعتبر مرحلة الثانوية العامة هي أهم المراحل الدراسية في حياة أي طالب، حيث تحدد مصيره الجامعي ومستقبله. وفي هذه اللحظة، ينتظر الطلاب في فلسطين الإعلان عن نتائجهم، كما يبحث البعض عن تسريب أسماء الطلاب الأوائل في امتحان التوجيهي في فلسطين. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الطلاب صباح الغد في تمام الساعة التاسعة صباحًا.