نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps

نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps.. استعلم الآن

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نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps

نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps.. استعلم الآن من خلال بوابة الفجر الالكترونية،وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم السبت 23 يوليو 2023 أن موعد إصدار نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي 2023" ستعلن في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023. حيث ستعلن النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني وكذلك عبر رسائل نصية قصيرة إلى أرقام الطلاب المراجعين للامتحانات.

نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps 

نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps.. استعلم الآن عبر موقعنا حصريايذكر أن عدد الطلبة المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ 87،826 مشتركًا، موزعين على النحو التالي:

نتائج توجيهي فلسطين 2023 بالاسم فقط عبر tawjihi.mohe.ps 

• الفرع العلمي: 24،540 طالب وطالبة.

• الفرع الأدبي: 54،641 طالب وطالبة.

• فرع الريادة والأعمال: 3،917 طالب وطالبة.

• الفرع الشرعي: 1،242 طالبًا وطالبة.

• الفروع المهنية: 3،486 طالبًا وطالبة.

نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 - وزارة التربية والتعليم

ساعات ودقائق مصيرية ينتظرها طلاب وطالبات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين، دورة عام 2023، بانتظار لحظة الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان الثانوية العامة. فمن المعروف أن نتائج امتحان الثانوية العامة أو "التوجيهي" مرحلة مفصلية في حياة الطالب، يتم من خلالها تحديد مساره الدراسي الجامعي، ويختتم من خلالها مشواره الدراسي المدرسي. حيث يتم تحديد وجهته الدراسية وفقًا لمعدله في امتحان الثانوية العامة.

وزارة التربية والتعليم في فلسطين، أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023، في الساعة التاسعة صباح يوم الخميس المقبل الموافق 20/7/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه بإمكان كل من شارك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة لجميع المحافظات الشمالية والجنوبية.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023: اضغط هنا 

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