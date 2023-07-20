حصريًا.. رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين رابط نتائج التوجيهي tawjihi results palestine

حصرياً .. رابط نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين رابط نتائج التوجيهي tawjihi results palestine

سيتم تنشيط موقع نتائج الثانوية العامة في فلسطين عام 2023 بعد يومين لإعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نتائج الامتحان التوجيهي لعام 2023. يشعرون الطلاب الفلسطينيون بالارتياح النهائي بعد تحديد وزارة التربية والتعليم للموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في الدورة الأولى، والذي سيكون يوم الخميس العشرون من يوليو الحالي. ستكون جميع الطلاب قادرين على الحصول على بيانات الدرجات التي حصلوا عليها عن طريق الدخول إلى رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين عام 2023. هناك عدد كبير من المرشحين الذين اجتازوا الامتحانات هذا العام، وصل عددهم إلى 87826 طالبًا من مختلف التخصصات (العلمي، الأدبي، الشرعي، فرع الريادة والأعمال، والتخصصات المهنية). سنحاول أيضًا توضيح الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على نتائج الثانوية العامة في غزة لعام 2023 في الفقرات القادمة.

موقع نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

سيتم توفير خدمة موقع نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين للطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني. ستتوفر هذه الخدمة عبر رابط توجيهي 2023 في فلسطين (tawjihi mohe ps). بالإضافة إلى ذلك، هناك طريقة أخرى لمعرفة النتائج عبر خدمة النتائج على الهواتف المحمولة لامتحانات الثانوية العامة 2023 في فلسطين. فيما يلي سنوضح لكم الخطوات المطلوبة.

نتائج توجيهي فلسطين 2023

يمكن لآلاف الطلاب استخراج نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة، وهي خدمة مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم مقابل ذلك. على سبيل المثال، يمكن لمالكي شريحة جوال الحصول على نتيجتهم عن طريق إرسال الرمز "w" إذا كانوا مقيمين في الضفة، مع إضافة رقم جلوسهم ثم ترك مسافة وإرسالها إلى الرقم 37023. إذا كان رقم الجلوس أقل من 6 أرقام، يمكنهم إضافة أصفار قبل الرقم في البداية.

كمثال على ذلك، إذا كان رقم جلوس الطالب هو 1426، فعليه أن يضيف صفرًا واحدًا ليصبح العدد كالتالي 101427، ويرسل الرسالة بهذه الطريقة w 101427. إذا كان المقيم في قطاع غزة، عليه أن يرسل رمز w إلى الرقم الذي تم إرساله إليه مسبقًا 37023. وإذا كان رقم جلوس الطالب أكبر من ثمانية أرقام، عليه أن يحذف رقمين من الجهة اليسرى.

امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2023

تم تدوين تعليمات خلال امتحانات الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023. يجب التنويه إلى أن المشارك في الامتحان يُعَتَبَر راسبًا إذا ارتكب سلوكًا مخالفًا. على سبيل المثال، إذا تم ضبطه وهو يغش أو عُثِر على مادة تتعلق بالامتحان في دفتره الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام بإلحاق الإزعاج خلال الامتحانات، يعتبر راسبًا في مادة واحدة فقط.

يجب التنويه لأولئك الذين يتوقعون نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023 أن الشخص الذي يعتبر راسبًا في جميع المواد في الامتحان هو من يشتم أو يرتكب أعمالًا تستدعي إلغاء الامتحانات في مادتين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، إذا خرج من قاعة الامتحان وهو يحمل إجابات الأسئلة أو قد تجاوز أحد المراقبين أو تبين أنه انتحل شخصية شخص آخر.

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لحضور الطلاب في قاعات الامتحانات في وقت مبكر ليتعرفوا على تعليمات اللجان الامتحانية ولينضموا إلى القاعات في وقت مبكر للتحقق من أسمائهم، يتم كتابة الاسم ورقم الجلوس مرتين على الغلافين الخاصين بالدفتر الامتحاني فور استلامهم. سابقا، حثت وزارة التعليم جميع الطلاب على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية والمواد التعليمية التفاعلية التي تم إطلاقها من خلال إذاعة التعليم في ليلة الامتحانات، والآن لم يتبقى سوى الإعلان عن النتائج.

بإمكان المشتركين في شبكة الهواتف النقالة استخراج نتائج امتحان التوجيهي لفلسطين في عام 2023 بسهولة عن طريق خدمة الرسائل القصيرة. عندما يرسل الطالب رمز "W" أو "G" من هاتفه، يقوم بإضافة مسافة ثم يكتب رقم جلوسه. كما يحتاج أيضًا إلى الضغط على زر الإرسال، وبهذا يستلم نتيجته لامتحان الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023. يجدر بالذكر أنه يمكنه الحصول على نتائجه في أي مادة حتى لو رسب فيها.