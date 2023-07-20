"استخراج الآن" نتائج التوجيهي 2023 فلسطين "استخرج الدرجات" وزارة التربية الفلسطينية mohe ps

أعلنت وزارة التربية الفلسطينية عن تاريخ إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023. سيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من يوم الخميس العشرون من يونيو 2023، وسيتم ذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا عبر موقع نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين. هناك طريقة أخرى ومجانية للحصول على النتائج، وهي خدمة الرسائل القصيرة (SMS) المتاحة للمستخدمين لشبكتي أوريدو وجوال أيضًا.

استعلام عبر شركة أوريدو

لكي تحصل على درجات الطلاب بطريقة بديلة لموقع نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين، يمكنك الاستعلام من خلال شركة أوريدو باتباع الإجراءات التالية:

إذا كنت من الطلاب في الضفة الغربية، يُرجى إرسال الرمز W، ثم مسافة، ثم الرقم صفر، ثم رقم الجلوس الذي يتألف من خمسة أرقام، إلى الرقم 6677.

إذا كنت مقيمًا في قطاع غزة، يُمكنك إرسال رسالة قصيرة إلى نفس الرقم وتضمين الحرف "جي" قبل ذلك.

إذا كانت عشرة رقم الجلوس الخاص بالطالب يتجاوز ثمانية خانات، يجب عليه أن يحذف الرقمين الأولين من جهة اليسار.

تفاصيل الامتحان

تنبعث الضرورة لأولئك الذين يتساءلون عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 في فلسطين (التوجيهي) بأن الاختبارات بدأت قبل أكثر من شهر، تحديدًا في السابع من يونيو 2023. واجتاز الطلاب عدة مواد، منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العلمية والتاريخ والفيزياء والمحاسبة وعلم الزراعة وغيرها، وآخر يوم للامتحانات هو السادس والعشرون من يونيو 2023.

أصبح الآن بإمكان الجميع الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بأسمائهم، كما يُمكن للطلاب الحصول على نتائج التوجيهي بواسطة أرقامهم الخاصة بالجلوس. يتطلب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في فلسطين لاستخراج تلك النتائج. تم تحقيق نسبة نجاح بلغت 68 بالمئة في العام الدراسي الحالي، كما تم الإعلان أيضًا اليوم عن أسماء جميع الطلاب المتفوقين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة التربية الفلسطينية بتجهيز جميع المستلزمات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023. وقد تم تعيين ستة آلاف مراقب ونحو 2700 مصححًا للقيام بتصحيح الامتحانات. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز 232 قاعة امتحانية.

وبهذه الطريقة، قمنا بإنهاء سرد تفاصيل نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 في فلسطين، والتي ستكشف قريبًا.