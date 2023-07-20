رابط رسمى للاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة عبر psge.ps

تم الإعلان رسميًا قبل دقائق فقط عن نتائج الثانوية العامة التوجيهية للعام 2023 الدورة الأولى من قبل وزارة التربية والتعليم في فلسطين. وتشمل هذه النتائج جميع المحافظات الفلسطينية في الجنوب وقطاع غزة أيضًا. يمكنك الآن الاطلاع على النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي بالذهاب إلى موقع نتائج التوجيهية 2023 tawjihi mohe ps. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتوفير خدمة المرشد الإلكتروني على موقعها الرسمي للمساعدة في اختيار التخصص المفضل. كما تتوفر أيضًا تحليل إحصائي لنتائج التوجيهية 2023 في فلسطين بواسطة رقم الجلوس. هنا حيث يتم بث المؤتمر عبر قناة راية والتلفزيون الرسمي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا. أكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على النتائج الآن من خلال رابط نتائج التوجيهية 2023، ويمكنك الآن معرفة جميع درجات المواد حتى إذا كنت راسبًا فيها.

نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023

منذ بضع دقائق، تم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهية في فلسطين لعام 2023. يمكن لجميع الطلاب الآن استخراج نتائجهم من موقع نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين tawjihi mohe ps. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من يوم الغد، الذي يصادف 21 يوليو 2023، يمكن لهم استلام شهاداتهم من المؤسسات التي يدرسون فيها. سيتم الإعلان أيضًا عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الفروع العلمية والأدبية. للاطلاع على نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين، يمكن الاستعلام في موقع palestine results.

نتائج التوجيهي 2023 فلسطين tawjihi mohe ps

تواجد عدد كبير من الطلاب في انتظار نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين، وهم الآن يشعرون بالارتياح بعد أن تم الإعلان عنها رسميًا. يجدر الإشارة إلى أن هناك 87 ألف طالب فلسطيني قد قدّموا للاختبارات النهائية في جميع المحافظات، حيث بلغ عدد الذكور 39 ألفًا والإناث 48 ألف طالبة. تم توزيعهم جميعًا على 729 قاعة امتحان في مناطق مختلفة. وبالتالي، يمكنهم اليوم الحصول على نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2022 من خلال رقم جلوسهم.

تطبيق النتائج tawjihi jawwal

بالإضافة إلى ذلك، بإمكان كل طالب أن يحمّل تطبيق نتائج التوجيهي في فلسطين ٢٠٢٢ للحصول على النتائج، وذلك عن طريق متجر جوجل بلاي على هاتفه المحمول. بعد ذلك، يدخل التطبيق ويحدد بدقة موقعه الجغرافي ومكان إقامته والسنة الدراسية الحالية. يُضيف أيضًا رقم الجلوس الخاص به، وبالتالي سيستطيع مشاهدة نتائج الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ في فلسطين، وأيضًا يمكنه معرفة جميع الدرجات التي حصل عليها.

هناك خدمة أخرى متاحة للطلاب للحصول على النتائج، وهي خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الاشتراك في خدمة الجوّال. يجب على الطالب إدخال حرف W أو G إذا كان مقيما في الضفة الغربية، ثم يقوم بإضافة رقم جلوسه بجانب الرمز. بعد ذلك، يجب عليه إرسالها مباشرة إلى الرقم 37021. ستصله النتائج توجيهي فلسطين على شكل رسالة نصية على هاتفه.