الآن نتائج الصف التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب والاسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا لعام 2023 ورابط نتائج شهادة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الاكتتاب أصبحا موضوع بحث هام جدًا حاليًا، بعد انتهاء امتحانات الشهادات العامة يوم الاثنين 25 يونيو 2023. تم اختتام امتحانات الشهادات العامة في جميع المحافظات السورية اليوم. ووفقًا لتصريحات غرف المتابعة المركزية والفرعية في المحافظات، كانت الأسئلة منسجمة ومتوازنة مع قدرات ومستويات الطلاب، ولم ترد أي شكاوى من اللجان المتابعة المركزية بشأن الامتحانات. يراقب وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور طباع، عن كثب سير العملية التعليمية ويؤكد على جاهزية المقار الامتحانية وتوفير الراحة للطلاب. كما يشدد وزير التربية على ضرورة تكثيف الجهود خلال عمليات التصحيح والانتهاء من المهمة وفقًا للجدول الزمني المحدد وإصدار نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب في الموعد المحدد.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

أصبحت نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2023 محل اهتمام كبير الآن. بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الدورة العامة لعام 2023 يوم الخميس 08/06/2023 بمواد التفقد اليومي والاجتماعيات، وانتهت امتحانات الصف التاسع في سوريا يوم الأحد 25/06/2023 بعد أن أدى الطلاب امتحان اللغة العربية. وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية لعام 2023 يوم الثلاثاء 06/06/2023، والتي أداها الطلاب في مواد التفقد والتفسير، وانتهت الامتحانات يوم الإثنين 26/06/2023 بمادة الحديث الشريف. للاطلاع على نتائج الصف التاسع لعام 2023 باستخدام رقم الاكتتاب، يجب القيام بهذا إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا. سنتعرف في الفقرة التالية على الخطوات المفصلة لاستخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي.

رابط استخراج نتائج التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب والاسم

يتم استخراج نتائج الصف التاسع 2023 برقم الاكتتاب إلكترونيًا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية بالطريقة التالية:-

يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية الإلكتروني moed.gov.sy.

من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

قم باختيار نتائج التاسع 2023.

عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023

انتهى طلاب الصف التاسع من اجتياز امتحاناتهم اليوم الأحد 25 يونيو 2023، وانتهت أيضًا امتحانات الصف الإعدادي الشرعي الدورة 2023 يوم الاثنين 26 يونيو 2023، وتعمل اللجان المنتشرة في جميع المحافظات السورية (حلب، حمص، دمشق، حماة، اللاذقية، دير الزور، السويداء، الرقة، الحسكة، ريف دمشق، درعا، إدلب، طرطوس، القنيطرة) على تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب والطالبات، والعمل على الانتهاء من التصحيح وتسجيل الدرجات وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية السورية، ونحن هنا في موقع بوابة الفجر نتابع المواقع الرسمية السورية لإعلامكم بآخر المستجدات المتعلقة بنتيجة الصف التاسع 2023 في سوريا برقم الاكتتاب.

وزارة التربية السورية

تهدف وزارة التربية السورية إلى إكمال مهمة تصحيح الأوراق الامتحانية في الوقت المحدد. لذلك، يوجد جهود مكثفة يبذلها المصححون لإتمام عملية تصحيح المواد الخاصة بالشهادات العامة في الصف التاسع. يجدر بالذكر أن عملية التصحيح لم تتوقف طوال أيام العيد والعطلة الرسمية. وقد أشاد وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال جولته اليوم في مراكز التصحيح ودائرة الامتحانات في مديرية تربية طرطوس بجهود المدرسين ومتابعتهم لعملهم التربوي، مؤكدًا على أهمية توخي الدقة أثناء تصحيح الأوراق الامتحانية وتمكين كل طالب من حقه.