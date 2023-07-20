عاجل.. اقرأ في عدد "الفجر" اليوم: صحة المصريين ضاعت في خناقة أصحاب البالطو الأبيض

حمل العدد الأسبوعي الجديد من جريدة الفجر، الصادر اليوم الخميس، العديد من الموضوعات المهمة والقوية، والتي تناولت قضايا تمس الوطن والمواطنين، ونستعرض عناوينها في السطور التالية.

- منال لاشين تكتب: لغز وزير الصناعة

من مصنع بلاستيك لـ5 مناصب قيادية، لماذا فرض "سمير" رسوم إغراق على الحديد المستورد رغم وصول المحلي لـ40 ألف جنيه؟

- "القضاء" لمصطفى مدبولي: نرفض تدخل الحكومة في تدريب أعضاء النيابة العامة.. ومطالبة المجلس الأعلى حماية استقلالهم

- عادل حمودة يكتب: ترامب سيحكم أمريكا من السجن لو أصبح رئيسا

- الإنتاج الحربي: ركوب أتوبيسات النقل العام بالفيزا

- صحة المصريين ضاعت في خناقة أصحاب البالطو الأبيض

- النصاب العصامي جمع 2 مليار و364 مليونا من مشروع "ابني بيتك بإيدك"

- الساحل الشرير تحت رعاية جلالته

الأثرياء يتنقلون بين شواطئ مصر وأوروبا بالبولمان الطائر.. البكيني يكتسح ميامي واستانلي والمنتزه.. "تاتو" الشفايف بعشرة قلوش.. والبيرة مشروب الإفطار على بلاج الأثرياء