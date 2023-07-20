وزارة التربية السورية| رسميا (ظهور) نتيجة التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب..متاحة الآن

رسميا (ظهور) نتيجة التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب..متاحة الآن

وزارة التربية السورية| رسميا (ظهور) نتيجة التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب..اصبحت استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 والوصول إلى رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب موضوعًا للبحث الكبير في هذا الوقت. تم إنهاء امتحانات الشهادات العامة اليوم الإثنين 2562023 في جميع المحافظات السورية. ووفقًا لتصريحات غرف المتابعة المركزية والفرعية في المحافظات، كانت الأسئلة مناسبة ومتوازنة وفق قدرات ومستويات الطلاب. لم ترد أي شكاوى للجان المتابعة المركزية بشأن الامتحانات. يولي وزير التربية والتعليم السوري اهتمامًا كبيرًا لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من استعداد المقار الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات. يؤكد وزير التربية على ضرورة زيادة الجهود خلال عمليات التصحيح لإنجاز المهمة بأفضل شكل وفقًا للخطة الزمنية المحددة وإصدار نتائج الصف التاسع في سوريا باستخدام الاسم ورقم الاكتتاب في الموعد المحدد.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

نتيجة التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب أصبحت نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023 موضوع بحث كبير الآن. بدأت الامتحانات يوم الخميس الموافق 08/06/2023 بمادتي التفقد اليومي والاجتماعيات، وانتهت يوم الأحد 25/06/2023 بامتحان اللغة العربية. أما امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية فقد بدأت يوم الثلاثاء 06/06/2023 بامتحاني التفقد والتفسير، وانتهت يوم الإثنين 26/06/2023 بامتحان الحديث الشريف. للاطلاع على نتائج الصف التاسع لعام 2023 برقم الاكتتاب، يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني من موقع وزارة التربية والتعليم السورية. سنتعرف في الفقرة القادمة على خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي بالتفصيل.

رابط استخراج نتائج التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب والاسم

يتم استخراج نتيجة التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب إلكترونيًا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية بالطريقة التالية:-

يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية الإلكتروني moed.gov.sy.

الإلكتروني moed.gov.sy. من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

قم باختيار نتائج التاسع 2023.

قم باختيار نتائج التاسع 2023. عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.

انتهى طلاب شهادة التعليم الأساسي من آداء الامتحانات اليوم الأحد 25\06\2023، وانتهت أيضًا امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية دورة 2023 الإثنين 26\06\2023، وتعمل لجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية (حلب – حمص – دمشق – حمص – حماة – اللاذقية – دير الزور – السويداء – الرقة – الحسكة – ريف دمشق – درعا – إدلب – طرطوس – القنيطرة) على تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب والطالبات، والعمل على الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية السورية، ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع المواقع الرسمية السورية لنطلعكم على آخر المستجدات الخاصة بنتيجة الصف التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب.

وزارة التربية السورية

وزارة التربية السورية تسعى لإنهاء تصحيح الأوراق الامتحانية في الموعد المحدد، لذا يعمل المصححون بجهود مكثفة لإتمام عملية تصحيح مواد الشهادات العامة للصف التاسع. ويجدر بالذكر أن عمليات التصحيح لم تتوقف خلال أيام العيد والعطل الرسمية. أشاد وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال جولته في مراكز التصحيح ودائرة الامتحانات في مديرية تربية طرطوس بجهود المعلمين ومتابعتهم لعملهم التربوي، مؤكدا على أهمية الدقة في تصحيح الأوراق الامتحانية وضمان حقوق كل طالب.

متى تصدر نتائج البكالوريا في سوريا والصف التاسع “أرقام وإحصائيات”