د. رشا سمير تكتب: نادية هاشمي.. روائية تبحث عن بقايا أفغانستان في ملامح أبطالها

"ما أتعس أن يكون لك وطن، لكنك رغم ذلك تقفز بين الحواجز لاجئا تبحث عن وطن "

تلك الكلمات ليست بداية أغنية حزينة، ولا هي بيت شعر في كتاب سطره أحد شعراء المهجر،

تلك الكلمات ليست إلا مقطع من رواية خيالية أليمة تعبر عن واقع أكثر إيلاما..

تلك الكلمات هي تاريخ يعيد نفسه وكأن من كتبوه بالسيف يوما عادوا ليكتبوه اليوم بالكلاشينكوف.

إنها كلمات كتبتها الكاتبة الأفغانية طبيبة الأطفال نادية هاشمي في أحدى أعمالها الروائية، الكاتبة ولدت في نيويورك عام ١٩٧٨، حاصلة على الجنسية الأمريكية، ولدت لأب وأم من أفغانستان هاجرا إلى أمريكا في بداية السبعينيات، وكأن حياتها خارج الوطن جعلت رؤيتها أكثر وضوحا، فالأحداث التي تلاحقنا في الداخل لا تسمح لنا برؤية الحقائق إلا مشوشة.

بداية القصة:

قصة أفغانستان هي مأساة دولة وقعت في قبضة التطرف والرجعية والدموية، بل هي دولة سقطت في قبضة حكم جماعة "طالبان" التي تمت إدانتها دوليًا لتطبيقها القاسي للشريعة الإسلامية، ومعاملتها الوحشية للشعب الأفغاني بكافة أطيافه، كما أتهمتها الحكومة الأفغانية السابقة بأنها جماعة خوارج يشوهون صورة الإسلام، والمأساة الأكبر هو ما فعلوه في نساء أفغانستان، كم الوحشية والقسوة والتهميش، ومنع التعليم للفتيات والنساء لتعيد المرأة الأفغانية عقدين للوراء.

لم ينتهي الأمر عند استبعاد الفتيات من التعليم الأساسي، بل شمل أيضا إستبعادهن من الجامعات ليصل الأمر اليوم إلى غياب الوظائف التي يمكن للمرأة أن تعمل بها، بناء على تعليمات الحركة التي لم تعد تسمح حتى للنساء ببيع الخبز، فضلًا على القيود التي فرضت على تحركات النساء، من التواجد في أغلب الأماكن، تقول الروائية نادية هاشمي في أحد حواراتها:

" أن طالبان تسعى لمحو المرأة الأفغانية من الوجود في الحياة العامة، وتحديدًا قصر دورها على إنجاب الأطفال، إن ما يحدث الآن بمثابة أمر مؤلم للمرأة الأفغانية، فطالبان تسعى لمحو دور النساء بعد عقدين عاشت فيهما النساء حركة تحرر ونهوض كبير، كما إن قرار منع الفتيات يؤثر على تكوين الأسر الأفغانية، فكلما كانت الأم متعلمة كانت قادرة على تربية أبنائها، وتعليمهم بشكلٍ جيد، وتكون العائلة كذلك أفضل صحة"

من هنا قررت أن تأخذ الطبيبة الكاتبة على عاتقها تحويل تلك الصورة القاسية لما حدث مع بنات جنسها إلى روايات لتصبح الكلمة وسيلتها الأكثر تأثيرا في حربها ضد الرجعية والتخلف، وهذا هو الدور الحقيقي لأي مبدع أو مثقف.. إحداث تغيير بفنه.

الروائية لها العديد من الروايات، قامت دار كلمات للنشر بترجمة ثلاث منها وهي رواية (اللؤلؤة التي كسرت محارتها) عام ٢٠١٤، (بيت بلا نوافذ) في عام ٢٠١٦، (حين يقترب القمر) عام ٢٠١٥..الترجمة قامت بها المترجمة المصرية إيمان حرز الله والتي قامت بنقل روح الرواية بشكل إنسيابي وممتع في آن واحد، فقد أتيحت لي الفرصة لأقرأ أحد الأعمال بالإنجليزية وقرأت ما تم ترجمته بالعربية، والحقيقة أنني من الأشخاص الذين يروا أن الترجمة أحيانا تفقد النص روحه ومذاقه، لكن ترجمة تلك الروايات بالفعل هي ترجمة لم تظلم النص بل أنصفته وأضافت إلى قيمته قيمة أخرى بصناعة نص موازي دقيق.

هنا يجب أن أشيد بدار كلمات للنشر، وهي دار نشر كويتية لها مكتبات في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، وحاضرة بقوة في كل معارض الكتب العربية..الحقيقة أنها تقوم بعمل رائع في ترجمة الأعمال المتميزة إلى العربية لتصبح في متناول القارئ العربي، وهو دور ثقافي عربي هام يستحق الإشادة.

اللؤلؤة التي كسرت محارتها:

اللؤلؤة التي كسرت محارتها هي الرواية الأولى للكاتبة، صدرت عام ٢٠١٤، وتعد من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم، تمت ترجمتها إلى لغات عدة منها: الفرنسية والإيطالية والنرويجية والألمانية والتركية والهنغارية، فكانت ترجمتها إلى اللغة العربية خطوة هامة لكونها رواية تستحق القراءة.

تبدأ الرواية بأبيات شعر لجلال الدين الرومي من قصيدة "قُبلة نريدها" يقول فيها:

" يتوسل البحر إلى اللؤلؤة أن تتحرر من محارتها "

من هنا يأتي العنوان لتبدأ الكاتبة غزل الأحداث..

الرواية تتناول نموذجين من النساء، تتقاطع قصتيهما لتستعرض مكانة المرأة في أفغانستان من القرن الماضي عبر شخصية "شكيبة"، والتي تلتقي بطريقة ما في الحاضر عبر شخصية "رحيمة" كل منهما بطريقته.

رحيمة البالغة من العمر تسعة أعوام تنتمي إلى أسرة تتكون من أب مدمنٍ، وأم أنجبت خمس فتيات منهن "شهلا" التي تكبر رحيمة بأعوام عدة، وتليها "بارفي" التي تكبر رحيمة بعامين وأختين صغيرتين، ولازالت الأسرة تعاود المحاولة في كل مرة لربما يكون المولود القادم ذكر، لكن، دون جدوى.. فالأسرة التي لا تنجب ذكورًا في أفغانستان هي أسرة لا مكانة لها، وتمنع الفتيات من استكمال دراستهن لعدم وجود صبي يقوم بحمايتهن أثناء مضايقات الذكور لهن في طريقهن إلى المدرسة. لذا تقترح الخالة "شايما" التي تعاني عطبّا خلقيًّا في ظهرها تسبّب في عدم زواجها، أن يتم تحويل "رحيمة" إلى صبي، أي إلى "باشابوش"، وهو لقب صار ساريًا في أفغانستان، وظاهرة مألوفة في الأسر الأفغانية التي لا تنجب ذكورًا، فيتم تحويل الأنثى غير البالغة إلى صبي، للقيام بمسؤوليات الأسرة، وردها إلى حالتها الأولى حين تبلغ.

تحظى رحيمة بفرصة لم تحظَ بها أي من أخواتها، وتسمح لها بالذهاب إلى المدرسة، تختلط بالذكور وتلعب معهم كرة القدم، ويعتقدون أنها صبي مثلهم،

من خلال صوت الخالة "شايما" إلى حكاية "شكيبة" التي تخوض صراعات عدة في حياتها. تنتمي شكيبة لأسرة تعيش في منطقة ريفية، ولديها أخوان وأخت تكبرها بأعوام عدة، الأسرة نفسها تتلاشى كليًّا بعد أن يتفشى مرض الكوليرا ليخطف الأطفال الثلاثة، وتموت الأم متأثرة بحزنها الدامي على فقدان أطفالها، وتبقى شكيبة ووالدها وحدهما، تعاون شكيبة والدها في الحقل، وتعمل كالذكور، حتى يموت الأب، ويكتشف أهل أبيها ذلك، تجبر على العيش في بيت الجدة التي تعاملها كخادمة، سرعان ما تهبها أسرتها لرجل مقتدر مقابل ديونهم المتراكمة فتعمل لدى زوجته خادمة، تتعرض حياة شكيبة لتحولات تكسرها وتهزم طموحها وكيانها، حتى تجد نفسها حارسة لحريم القصر الملكي في كابول، حارسة ترتدي البنطلون كالذكور لحماية نساء الملك مع غيرها من النساء المسترجلات، هنا تقع حادثة تغيّر مسار حياتها كليًّا.

الرواية تقع في ٥٤٦ صفحة من القطع المتوسط، كُتبت ببراعة بالغة وبقلم عاش تفاصيل الألم والوجع الإنساني ليعبر عن وضع مؤلم للمرأة في أفغانستان.

حين يقترب القمر:

صدرت روايتها الثانية " حين يقترب القمر" في عام ٢٠١٥ وهي ثاني أكثر رواياتها مبيعًا على مستوى العالم، وقد أشادت بها مجلة أوبرا، باعتبارها قصة سيدة أفغانية شجاعة ترتحل لإنقاذ عائلتها.

الرواية تقدم وصف دقيق وموجع للمجتمع الأفغاني قبل وبعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، الحكاية تروى على لسان "فريبا" التي تنشأ يتيمة الأم، وفي ظل زوجة أب تبدو قاسية معظم الوقت، تبدأ معاناة فريبا الحقيقية عقب زواجها من مهندس ناجح وانجابها لطفلين، وأثناء انتظارها الطفل الثالث تأتي سيطرة طالبان على الحكم، فريبا هي الراوي العليم الذي يقص لنا دقائق ولحظات تدفع فيهم المرأة الأفغانية ثمن لجرم لم ترتكبه، وهو وصول جماعة متطرفة لسدة الحكم،

يأتي قرار "فريبا" بالنجاة بأطفالها هو ذاته قرارها بالرحيل، لتبدأ الرحلة البائسة عبر البلدان.

جاء الوصف في الرواية ليحبس الأنفاس، ويجعل القارئ طوال الوقت يتسائل: " هل ستنجو فريبا من الوطن إلى اللاوطن، فقط لتنقذ الإنسان بداخلها؟

الرواية تمر من هنا إلى هناك..من أفغانستان إلى إيران وأثينا وأوروبا، يسير القارئ مغمض العينين بخياله خلف الروائية في دهاليز روايتها الرائعة ليرسم شكل أفغانستان ويستمع إلى صوت طلقات الرصاص ويكاد أن يشم رائحة دماء الأطفال وهي تغطي أرض أفغانستان.

"فريبا" ببساطة هي أفغانستان..هي البطلة وهي الأرض..هي الأمس وهي الحُلم..

بيت بلا نوافذ:

صدرت رواية الهاشمي الثالثة "منزل بلا نوافذ" في عام ٢٠١٦ وهي ثالث أكثر روايات الهاشمي مبيعًا على مستوى العالم، تقع في ٤٩٩ صفحة من القطع المتوسط.

تدور الرواية حول قصة "زيبا" الزوجة المخلصة لزوجها لمدة عشرين عامًا، والأم المحبة التي تُتهم في صبيحة أحد الأيام بقتل زوجها في الفناء الخلفي للمنزل، فيتم الزج بها في السجن رغم براءتها التي لم تستطع أن تقنع أحد بها، فانقلب عليها كل من حولها ووجدت نفسها وحيدة، في السجن تبدأ رحلة من الانتظار والترقب والكفاح من أجل الحرية، رحلة رغم صعوبتها إلا أنها تفتح لها باب للتعرف على طيف واسع من النساء اللواتي شكل لهن السجنَ رغم قسوته ملجأ آمنًا من العالم المتوحش في الخارج.

كل سيدة داخل تلك الأسوار العالية لها قصة تحمل مغزى، قصص قهر وظلم وتعذيب وإيلام نفسي للأنثى بداخلهن..تعيش زيبا داخل هذا العالم بعيدا عن أولادها في إنتظار الأمل.

هنا يظهر يوسف، المحامي الذي عاش في نيويورك حاملا بين ضلوعه قضية وطنه، يعيش تطورات الأحداث في وطنه على الرغم من البعد ثم يقرر العودة ليساعد أهل بلده، وهو على يقين من أن شخص واحد من الممكن أن يحدث فارقا وأن محارب واحد قادر على أن يهزم الرجعية والتخلف دون أن يحمل السلاح، فالعقل والإستنارة هما السلاح الرابح في هذه المعركة الظلامية،

يتطوع يوسف للدفاع عن "زيبا" لتنكشف له حقائق لم يكن يوما يتوقع وجودها.

لماذا قتلت زيبا زوجها؟ وهل كان الموت هو فعلا ما استحقه؟ أم أنها تتوارى خلف قناع من البراءة لتفلت بفعلتها؟ هل تنتصر أوجاعهما على رجعية الحكم الدموي؟

إنها قصة جعلتني أركض بين الصفحات لأصل إلى نهايتها لأجدني أصفق للروائية على الحبكة الأدبية والمعاني البسيطة والسرد الإنسيابي، وأنحني أمام المعاني الإنسانية التي خلقتها بقلمها الذكي.

وجهان لعملة واحدة:

الروائي الأفغاني الموهوب خالد الحسيني، هو بلا جدال الكاتب الأشهر على العالم والذي كان له السبق في كشف الستار عن ما يحدث خلف الأبواب في أفغانستان من خلال رواياته التي تربعت على قوائم الأكثر مبيعا لأعوام طويلة، حصاده الأدبي هو ثلاث روايات هم (عداء الطائرة الورقية) (ألف شمس مشرقة) و(رددت الجبال الصدى)..

وما أشبه اليوم بالبارحة، اليوم يلمع إسم نادية هاشمي بعدما قدمت أعمال تمس الوجدان واستعرضت ببراعة قضايا وطنها.

يقول خالد الحسيني في تقديمه لروايتها اللؤلؤة التي كسرت محارتها:

" أولا وقبل كل شيء، قصة عائلة رقيقة ورائعة..

إن قصتها الجذابة التي تعبر أجيالا متعددة، هي صورة لأفغانستان في كل مجدها الغامض والمربك، ومرآة تعكس صراعات النساء الأفغانيات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم"

أضم صوتي لصوت الروائي الأفغاني المبدع، وأدعوكم لقراءة أعمال الروائية نادية هاشمي الصادرة عن دار كلمات للنشر..وأدعو الناشر إلى إستكمال تلك المجموعة الهامة من الروايات التي أبدعت في نقل صورة لبشر تم إعدامهم تحت مقصلة الحكم الإرهابي ألف مرة.

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