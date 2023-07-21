أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الجمعة 21-7-2023

هدأت أسعار الذهب محليًا وعالميًا فى بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد حركة مضطربة خلال تعاملات أمس ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب وسبائك الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر اليوم



سجل عيار 24 نحو 2474 جنيهًا.

سجل عيار 21 سعر 2165 جنيها.

سجل عيار 18 نحو 1855 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو 1443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 17320جنيها.





أسعار السبائك الذهبية اليوم



سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 نحو 2474 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24 نحو 12،370 جنيها.

سجل سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 نحو 24،740 جنيه.