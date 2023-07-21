تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 5.5% خلال يونيو



ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب اليوم الجمعة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5% في يونيو حزيران الماضي من 7.1% في مايو أيار و7.8% في أبريل نيسان.



وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير شباط الماضي عندما وصلت إلى 10.1%.



وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%.



وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو حزيران ارتفاعًا 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.

