جولة لمسئولي الإسكان بالسويس الجديدة بمصنعين بعتاقة لدعم الاستثمارات وتذليل العقبات

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسئولو جهاز المدينة، بزيارة إلى مصنع لإنتاج الجبس ومشتقاته، ومصنع لإنتاج السيراميك والبورسلين، وذلك ضمن الزيارة الدورية لمسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة لمصانع وشركات المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بالسويس الجديدة، للوقوف على حركة الاستثمارات بالمدينة والتعرف على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه الاستثمار أو الانتاج وتذليلها.



واستهلت المهندسة أسماء مخلوف، الزيارة بتفقد مصنع الجبس بالمنطقة الصناعية، والذي ينتج الجبس ومشتقاته المختلفة باستثمارات ألمانية، على مساحة ١٣٣٢١٦م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠مليون م/عام، ويصدر ١٥٪ من منتجاته تحت علامة تجارية كناوف ايجبت إلى العديد من دول العالم.



وأشاد مسئولو الشركة بتعاون مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء واستقرارها، وكذلك تخصيص أرض إضافية لتوسعات الشركة بالمدينة.



وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جهاز المدينة قام بطرح تنفيذ سياج شجري بطول ٧ كم لحماية المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة بعتاقة من الأتربة والغبار التي قد تؤثر على إنتاج بعض المصانع والشركات، مؤكدةً أن المصنع مثال عملي لجملة '' صنع في مصر" الذي ينافس نظيره الأجنبي ويطبق أعلى معايير الجودة، فمصر لديها قدرات وكفاءات غيرت الخريطة الصناعية مؤخرًا إلى الأفضل.



كما زارت المهندسة أسماء مخلوف، شركة لإنتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة، والذي يمتد على مساحة ٤٠٧٦٠م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف م/يوم، ومن المستهدف أن تزيد إلى ٤٠ ألف م/يوم خلال 6 أشهر بأكثر من علامة تجارية وتصدر ١٥٪ من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجته لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.



وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، أثناء الزيارة إلى أنه تم تخصيص مساحة إضافية ١٣٠٠٠م٢ لتوسعات الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، وأن منتجا مثل بورسلين ماجستيك يعد سبقًا صناعيًا وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم.

