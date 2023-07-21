للمطالبة بوديعته.. مودع يقتحم مصرفًا في جبل لبنان

أقدم مودع لبناني، اليوم الجمعة، على اقتحام مصرف بيروت والبلاد العربية، فرع حمانا في جبل لبنان، للمطالبة بوديعته.

واقتحم المودع البنك ومعه زوجته، وهو يحمل مسدسًا حربيًا، للمطالبة بوديعته التي تبلغ نحو 40 ألف دولار أمريكي.

وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف بوجود حشد من المواطنين الداعمين للمودع اللبناني.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.

وبدأ عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر العام الماضي، وتوقفت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية، لتبدأ من جديد خلال يوليو الحالي.