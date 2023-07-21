مقتل 16 شخصًا ومحاصرة 100 آخرين إثر انهيار أرضي في الهند

استأنفت فرق الإنقاذ، الجمعة، البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي وقع في الهند، وأسفر عن مقتل 16، ويُعتقد أنه تسبب في حصار أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قنوات تلفزيونية هندية، قولها إن الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة أعاقت جهود الإنقاذ الصعبة بالفعل، بعد مرور أكثر من يوم على الحادث الذي وقع الأربعاء.

وشهدت قرية إيرشالوادي النائية بولاية مهاراشترا، الواقعة في غرب البلاد على بعد نحو 60 كيلومترا من مومباي، انهيارا أرضيا تسبب في تسوية منازل عدة بالأرض وحصار الكثير من السكان.

وقال أتول كاروال المدير العام للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث إن فرق الإنقاذ انتشلت 16 جثة قبل حلول الليل لكن السلطات المحلية نصحت بتعليق عملية البحث، مضيفا: "لا يمكن البحث عن أشخاص في الظلام في مثل هذه المنطقة"، ومعربا عن أمله في العثور على ناجين.

وعرضت قنوات إخبارية صورا لفرق الإنقاذ وهي ترتدي زيا برتقاليا وتتسلق الجبل إلى موقع الانهيار الأرضي حاملة أدوات الحفر.

وقال ديفيندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا أمام مجلس الولاية إن التقديرات تشير إلى أن 225 شخصا على الأقل يعيشون في القرية الصغيرة، مضيفا أن أكثر من 80 شخصا تمكنوا من الفرار. وذكرت وسائل إعلام أنه يخشى أن يكون أكثر من 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض.