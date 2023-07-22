مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الدوريات

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الدوريات بدون تقطيع ، يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عن الظهور الأول للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ضد كروز أزول في كأس الدوريات.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الدوريات، وفي النهاية، وصل الصبر إلى نهايته، وسيظهر ليونيل ميسي أخيرًا مع فريقه الجديد إنتر ميامي، عندما يتواجه مع فريق كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات عام 2023.

وأعرب المدرب التاتا مارتينو الأرجنتيني عن استعداد مواطنه للمشاركة حتى لو لفترة قصيرة في مباراة كروز أزول، بعد أن شارك في التدريبات مؤخرًا.

سيلعب سيرجيو بوسكيتس، نجم وقائد برشلونة السابق، إلى جانب ميسي، في مباراته الأولى في أمريكا.

يتم الإشارة إلى أن إنتر ميامي قد تعاقد أيضًا مع جوردي ألبا، ووفقًا لبعض التقارير القريبة جدًا منه، فإنهم يواجهون فرصة ضم نجم كتالوني آخر هو أندريس إنييستا.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في كأس الدوريات 2023؟

لا توجد قناة عربية ستنقل مباراة إنتر ميامي وكروز أزول في كأس الدوريات 2023.

لا تزال حقوق نقل بطولات أمريكا الشمالية ليست في حوذة أي قناة عربية في العام الأخير.

وسابقًا كانت بطولة الدوري الأمريكي تُنقل عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في كأس الدوريات 2023؟

هناك وسيلة واحدة لمتابعة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول للجماهير العربية، ولكنها ستكون مدفوعة.

هذه الوسيلة هي الاشتراك في Apple+ TV الناقل الحصري لفاعليات المسابقات الأمريكية حول العالم.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول الأولى لليونيل ميسي؟

تقام مباراة إنتر ميامي وكروز أزول فجر يوم السبت (بعد منتصف ليل الجمعة) 22 يوليو 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، الرابعة بتوقيت دولة الإمارات.

وسيواجه الفريقان بعضهما البعض في المباراة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الدوريات، التي تشارك فيها فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي.

طبقًا للموقع الرسمي، يجلس ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكتس على دكة الاحتياط.

أكد إنتر ميامي مؤخرًا توقيع اتفاق رسمي مع نجم الأرجنتين ليونيل ميسي في بداية الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن صفقتي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

تشكيل إنتر ميامي أمام كروز آزول

حراسة المرمى: دريك كالندر.

خط الدفاع: إيان فراي، كريفتسوف، كمال ميلر، يدلين.

خط الوسط: أرويو، رويز، كريماسكي.

خط الهجوم: روبرت تايلور، روبي روبنسون، كامبانا.

كشف الأرجنتيني خيراردو مارتينو «تاتا» المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة كروز أزول المكسيكي اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الدوريين.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء فريق إنتر ميامي في مواجهة اليوم، إلى جانب زميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميامي وكروز أزول، في الثالثة من فجر اليوم السبت، في بطولة كأس الدوريين.

يُذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في وقت سابق، بعد نهاية عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.