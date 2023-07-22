مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة إنتر ميامي: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم ، ظهور ميسي الأول سيكون مع إنتر ميامي أمام كروز أزول في الساعات الأولى من صباح غد السبت الموافق 22 يوليو 2023، على ملعب الأخير، وهي الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الدوريات المشتركة بين أمريكا والمكسيك.

مشاهدة مباراة إنتر ميامي وكروز أزول بث مباشر يلا شوت اليوم ، وينتظر بشغف كبير مشجعو نادي إنتر ميامي الأميركي المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انضمامه إلى ناديه الجديد. ستكون المباراة خارج منافسات الدوري الأميركي، حيث سيلتقي فريق إنتر ميامي الأميركي مع فريق كروز آزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات، هذه البطولة تشارك فيها أندية من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك. وسنقدم في هذه السطور موعد مباراة إنتر ميامي وكروز آزول المكسيكي والقنوات التي ستنقلها.

وبانتظار مشاركته في مباراته الأولى في الدوري الأميركي، سيشارك ميسي في مسابقة كأس الدوريات التي تضم أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي الجديدة. وسوف تكون المباراة الأولى في البطولة هذا الموسم بين فريق إنتر ميامي وفريق كروز آزول المكسيكي في مرحلة المجموعات.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة في تدريبات فريقه الجديد، نادي إنتر ميامي الأميركي، بعدما تم تقديمه في حفل ضخم أُقيم في ملعب الفريق بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

وعبّر ميسي عن حماسه لبداية التجربة الجديدة واللعب مع فريقه الجديد، في الوقت الذي ينضم إليه زميلاه السابقان في برشلونة، خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، حيث من المنتظر أن يشارك الوافدون الجدد على النادي الأميركي في أولى مبارياتهم مع نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يستعد لمواجهة نادي كروز أزول المكسيكي ضمن "كأس الدوريات".

مشاركة رفاق ميسي القدامى

وصرح مدرب إنتر ميامي جيراردو تاتا مارتينو بحر الأسبوع الجاري أن ميسي وسيرجيو بوسكيتس سيتواجدان ضمن تشكيلة النادي في مباراة الجمعة أمام كروز أزول المكسيكي.

تم تحديد موعد مباراة إنتر ميامي ضد كروز آزول المكسيكي يوم الجمعة 21 يوليو 2023، وستعطى صافرة بداية أطوارها في تمام الساعة 20:00 مساء بتوقيت أميركا الساعة 03:00 فجر يوم السبت 22 يوليو 2023 بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 04:00 صباحا بتوقيت الإمارات، ولن تنقلها أي قناة عربية، إذ تملك شركة آبل حقوق بث جميع مباريات النادي الأميركي.

موعد مباراة إنتر ميامي وكروز آزول" المكسيكي والقنوات الناقلة

المباراة توقيت أميركا توقيت السعودية ومصر توقيت الإمارات القنوات الناقلة إنتر ميامي x كروز آزول

الجمعة 21 يوليو 2023 20:00

السبت 22 يوليو 2023 03:00

السبت 22 يوليو 2023 04:00

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ملعب المباراة: ملعب لوكهارت - فلوريدا

البطولة: كأس الدوريات

حكم المباراة: غير محدد

معلق المباراة: غير محدد