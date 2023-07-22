"اختياراتي" و"يا ليالي".. أبىز أغاني أحمد سعد في الساحل

أحيا النجم أحمد سعد اليوم حفلا بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، ونشر "سعد" صور من الحفل علي صفحته الخاصة على موقع "إنستجرام "، معلقا: بصراحة كان يوم جميل جدا

وسط أنغام “اختياراتي” منة القيعي تغني وترقص علي المسرح

وكانت الحفلة برعاية شركة (أورانچ)، وقام النجم أحمد سعد بغناء باقة من أحدث وألمع أغانيه في الحفل، ومنها يا ليالي، اختياراتي، اليوم الحلو ده، سايرينا، الملوك، كل يوم،الكبير.

كما شهد الحفل حضور المؤلفة منة القيعي وسط الجمهور، كما قامت بتلبية طلب النجم أحمد سعد لتصعد على المسرح وتغني وترقص مع الفنان أحمد سعد.

الجدير بالذكر أن المؤلفة منة القيعي هي كاتبة أحدث وأنجح أغاني الفنان أحمد سعد، ومنها أغنية "اختياراتي"، والتي بالرغم من طرحها منذ نحو شهر، إلا أنها مازالت تحتل المركز العاشر علي يوتيوب في قائمة الاكثر استماعا، بالإضافة لأغنية "سايرينا"، و"اليوم الحلو ده".

“يا ليالي” أحدث أغاني النجم أحمد سعد

تعتبر أغنية "ياليالي" هي أحدث أغاني النجم أحمد سعد والتي جمعته بالنجمة روبي، وتم طرح الأغنية أمس وبالرغم من هذة المدة القصيرة إلا أنها لقت تفاعل كبير من جمهور محبي النجم أحمد سعد والنجمة روبي، وتتصدر الأغنية المركز الأول علي يوتيوب في الاغاني الاكثر استماعا.

أغنية “يا ليالي” لـ أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

كلمات أغنية “يا ليالي”

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي

أنت جميل وأنا عيبي.. عيبي

بضعف قصاد الجمال.. الجمال

يا جماله..قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله.. وماله

متساق وراك رحال

يا ليالي..اعذري استعجالي

ده الغالي..ع القمر وندالي..غنالي

غنوة حبيبي ورقصت معاه

ياليالي.. الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي.. غنوة حبيبي ورقصت معاه

علي بابك.. واقف قتيل على بابك

أنا تحت أمر جنابك مالك

لية فالدلع أستاذ أستاذ

على بالي.. ماتروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي.. عالي

وخلاص حفظته صمي

ياليالي.. اعذري استعجالي

ده الغالي..ع القمر وندالي..غنالي

غنوة حبيبي ورقصت معاه