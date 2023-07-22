رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

بدأ العد التنازلي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأخبار سارة من وزير التعليم للطلاب بشأن نتائج الثانوية العامة 2023، حيث أشار إلى أن النتائج تظهر تحسنًا، وأن الطلاب لم يعدوا قلقين بشأن مادة الكيمياء التي كانت تسبب لهم القلق، بعد أن تم تصحيح نصف عدد أوراق الإجابة التي بلغت 260 ألف طالب، واكتشف أن هناك ألف طالب حصلوا على الدرجات النهائية. وكما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 95% أو أعلى، فقد بلغ عددهم 5 آلاف طالب.

بخصوص نسبة نجاح مادة اللغة العربية في نتائج الثانوية العامة لعام 2023، أشارت الوزارة إلى أنها تجاوزت 90٪، وأكثر من 1.5٪ من عدد الطلاب نجحوا بنسبة 95٪ فأكثر. أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الثانية في نتائج الثانوية العامة لعام 2023، فقد تجاوزت نسبة النجاح في هذه المادة 91٪ فأكثر، وتجاوز 20٪ من عدد الطلاب حاصلين على 95٪ فأكثر.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر أحد المواقع التالية:

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في إطار إعلانها، تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 عبر بوابة مركز المعلومات على موقعها الرسمي بعد أن يتم اعتماد النتائج من قِبل الدكتور رضا حجازي، وذلك في الموعد المحدد لظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط دون رقم الجلوس

يمكن البحث عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالاستعلام عن اسم الطالب في المدرسة التي ينتمي إليها فور اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التعليم بعد اكتمال عملية التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات.

بوابة الثانوية العامة

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه سيتم إجراء تدقيق لنتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 من قبل 10 خبراء في الموضوع، للتأكد من أن نموذج الإجابة مطابق. كما ستتم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة الأجهزة الإلكترونية.

فيما يتعلق بدرجات الأسئلة المقالية في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، يتم تصحيحها باستخدام التابلت. يتلقى المعلم الأسئلة والإجابات على التابلت، ويتواجد مصححان لكل سؤال. إذا كان الاختلاف بينهما نصف درجة، يتم اعتماد الدرجة الأعلى بهذا الاختلاف. ولكن إذا زاد الاختلاف عن درجة واحدة، يتم الاحتياج إلى محكم ثالث لتصحيح السؤال.

يتم مراجعة جميع التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية بعناية متعددة المرات، سواءً كان ذلك فيما يتعلق بمعلومات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق بالخيارات التي تم اختيارها في البابل شيت أو إجابة الأسئلة المقالية.

نتيجة الثانوية العامة من الكنترول

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اتباع الشائعات التي تزعم أنه يمكن تغيير درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

أكدت الوزارة أن عملية تتبع درجات الطلاب في نتائج الثانوية العامة 2023 تتم إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتمر بعدة مراحل دقيقة يشرف عليها فريق متميز من الخبراء لضمان الدقة والجودة.