استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.. كن أول من يعرف النتيجة اليوم

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات.. كن أول من يعرف النتيجة ، تأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال تصحيح ومراقبة الدرجات في امتحانات الثانوية العامة، وأوضحت أن إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 سيتم في المواعيد المعلنة سابقًا من قبل وزير التربية الدكتور رضا حجازي في بداية أغسطس المقبل.

وأكدت أن عملية التصحيح لم تكتمل بعد في بعض المواد الدراسية الرئيسية. وشددت على أن الوزارة لا ترغب في التسرع في فريق التصحيح الإلكتروني أو المصححين المكلفين بتقييم الأسئلة المقالية حتى يتم العمل بدقة وجودة دون أي مشاكل.

وسيقدم موقع بوابة الفجر نتيجة امتحان الثانوية العامة لعام 2023 فور إعلانها رسميًا. ستتاح النتيجة للطلاب بواسطة رقم جلوسهم في الامتحان، وبإمكان الطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على النتيجة عبر موقع بوابة الفجر سيتمكن الطالب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إعتمادها ونشرها.

ظهور نتيجة الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الثانوية العامة خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحفي سيُعقد في ديوان الوزارة. ومن المتوقع أن تستعرض الوزارة نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

يُقدِّمُ بوابة الفجر النتائجَ للثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك بإدخال رقم الجلوس؛ حيث يتيحُ للطالب التسجيل عبر موقع بوابة الفجر، وذلك للحصول على نتائج الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 عبر الإنترنت على موقع بوابة الفجر، حيث يُمكن للطلاب معرفة نتيجتهم في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي من خلال رقم جلوسهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يواصل فريق كنترولات الثانوية العامة عملية تصحيح ورصد الدرجات للاختبارات التي أداها الطلاب في عدة مواد دراسية. وبحسب المعلومات المتاحة، يتوقع الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات، وعدم الاستعجال في هذه العملية. وهذا يأتي حرصًا منها على ضمان إجراء عملية التصحيح بشكل دقيق ومنصف، وتوفير فرصة متساوية لجميع الطلاب.

وبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وذلك من خلال موقع بوابة الفجر وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الامتحانات بواسطة رقم الجلوس، كما يمكنهم التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليتم إعلامهم بالنتيجة فور إعلانها.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، لإعلان نتائج الثانوية العامة. ومن المتوقع أن تتم خلال المؤتمر استعراض نسب النجاح والمجاميع للطلاب في الامتحانات. ويتم تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية في جميع المواد الدراسية التي استمرت الامتحانات فيها، وقد تم الانتهاء من عملية التصحيح في أغلب المواد بما في ذلك المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربية. ويتوقع الانتهاء من عملية التصحيح في المواد الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبذلك، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضمان إجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل دقيق ومنصف، وتوفير فرصة متساوية لجميع الطلاب لإثبات قدراتهم ومهاراتهم العلمية في مختلف المواد الدراسية.