عاجل..حصريا عبر الفجر أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.. الموعد الرسمي ومؤشرات نسب نجاح الطلاب ورابط الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الموعد الرسمي ومؤشرات نسب نجاح الطلاب ورابط الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الموعد الرسمي ومؤشرات نسب نجاح الطلاب ورابط الاستعلام،بدأ العد التنازلي الذي يثير فضول الجميع للإعلان عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ونسب نجاح الطلاب. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الموعد المناسب والرابط الرسمي للاستفسار عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 باستخدام رقم الجلوس.

خلال هذه الفترة، يقوم الطلاب بالبحث عن نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 عبر محركات البحث في الإنترنت، بعد إعلان نتائجها الأولية. هذه النتائج تحمل أخبارًا سارة للأهالي والطلاب.

ويعرض موقع القاهرة 24 في الفقرات التالية آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 والموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بالإضافة إلى الإحصائيات الأولية لنسب النجاح في الثانوية العامة 2023، وموعد تقديم طلبات التظلم، وشروط الرأفة وتوزيع الدرجات، وتفاصيل أخرى تتعلق بتنسيق الجامعات لعام 2023 والتي تهم الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الموعد الرسمي ومؤشرات نسب نجاح الطلاب ورابط الاستعلام

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

بخصوص آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، صرح مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعرض على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وستحتملت وإعلانها رسميًا في مؤتمر صحفي خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

سوف يتم الإعلان من قبل وزير التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 لكل تخصص علمي وأدبي، وسيتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023. بعد ذلك، سيتم توفير رابط مباشر على موقع المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم للاستفسار عن نتائج الصف الثالث الثانوي العام باستخدام رقم الجلوس.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

بخصوص نتائج الثانوية العامة لعام 2023، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن النتائج الأولية للمواد التي تم انتهاؤها مشجعة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تجاوزت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة لعام 2023 حاجز 90٪، وهناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية، وهذا يعكس أن عمليات التصحيح والامتحان تمت بشكل صحيح ومنظم دون أي مشكلة.

صرحت الوزارة للطلاب وأولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق بخصوص نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ونسب النجاح. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد وتجميع الدرجات في نهاية يوليو الحالي، تمهيدًا لتقديمها إلى الوزير للاعتماد الرسمي والإعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال أسبوعين من الآن.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

يشير التقرير إلى أن نسب نجاح طلاب الثانوية العامة في العام 2023 قد تجاوزت الـ 90٪، مما يعد إشارة إيجابية وواعدة لنتائجهم. بالإضافة إلى ذلك، تمكن العديد من الطلاب من الحصول على الدرجات النهائية في بعض المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها.

رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ستقوم وزارة التربية والتعليم بإرفاق رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس خلال مؤتمر الإعلان الذي سيتم عقده. سيتم توفير رابط مباشر على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وستتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بواسطة رقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

بعد اعتماد النتيجة رسميًا، سوف يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن أسماء الطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023. سيقوم الوزير بتكريمهم ويقوم بالاتصال بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، بالإضافة إلى ذلك ستتم نشر أسماء الأوائل على موقع التنسيق الإلكتروني. سيتم منح الطلاب الأوائل بعض الامتيازات.

استثناؤهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.

شروط درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وبشأن شروط درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إضافة درجات الرأفة بد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لجميع المواد، وسوف تحسب درجات الرأفة بواقع 10% من المجموع الكلي لدرجة كل مادة.

وأكدت التربية والتعليم أن درجات الرأفة مخصصة لتغير حالة الطالب، وليست لتحسين المجموع، حيث ممكن أن تكون سببًا في تغيير حالة الطالب من راسب لدور ثان أو دور ثان إلى ناجح من الدور الأول.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

عدد طلاب عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية: 276.211 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية “علمي علوم”: 391.671 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية “رياضيات”: 98.658 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 مدار المتوفين للعلوم والتكنولوجيا: 1.824 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في مراكز التأهيل: 80 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في لجان المستشفيات: 34 طالبًا وطالبة.

عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.

عدد لجان سير الامتحان 2.098 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023





المادة الدرجة مجموع الثانوية العامة 2023 الكلي 410 درجات اللغة العربية 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة مادة الفيزياء 60 درجة مادة الكيمياء 60 درجة مادة الأحياء 60 درجة الجيولوجيا والعلوم البيئة 60 درجة التاريخ 60 درجة الجغرافيا 60 درجة الفلسفة والمنطق 60 درجة علم النفس والاجتماع 60 درجة مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة مادة التفاضل والتكامل 30 درجة مادة الإستاتيكا 30 درجة مادة الديناميكا 30 درجة

موعد تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2023

سيتم الإعلان قريبا عن تنسيق الجامعات للثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى والثانية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل فترة التظلمات للدور الأول. ستضع الوزارة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد وفقا لنجاح الطلاب، وسيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

سيتم توفير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من قبل وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتائج الدور الأول فورًا. سيقوم الطلاب بأداء الامتحانات في الموعد المحدد من قبل الوزارة، وسيتم بعدها الإعلان عن النتائج وفتح تنسيق الكليات للمرحلة الثالثة في عام 2023.

يجب أن نذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني قد فتح باب الحجز لأداء اختبارات القدرات 2023 للكليات التي تتطلب هذه الاختبارات. بدأ التسجيل من السبت الماضي 15 يوليو 2023 وسينتهي يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل. طالبت الوزارة الطلاب بالتسجيل السريع لاختبارات القدرات على موقع التنسيق قبل إغلاقه في المواعيد المحددة.