وصول محمد رياض لـ المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16

أخبار المؤتمر الصحفي لـ مهرجان القومي المصري

وصل منذ قليل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي لـ المسرح المصري لـ المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 ليتحدث عن فعاليات المؤتمر حيث إنها السنة الأولى له لتولي المنصب والذي أطلق عليها اسم دورة (الزعيم عادل إمام)، بحضور ايميل شوقي عضو لجنه المشاهد واختيار العروض وعزه لبيب عضو لجنة المشاهدة واختيار العروض.



ومدير المهرجان ياسر صادق الاستاذ اسلام امام عضو اللجنه العليا الفنان امام الصفري عضو لجنه المشاهده

والمخرج نادر صلاح الدين عضو لجنه تحكيم، الدكتور خالد عبد السلام ورشه الاقاء، أيمن عبد الرحمن عضو لجنه تحكيم، محمد الروبي وفادي فكيه مدير لجنه العروض

والدكتوره رانيا يحيي والأستاذ صفوت حجازي ورشه الاداره المسرحية.

ويقام المؤتمر في سينما الهناجر الموجود بدار الأوبرا المصرية بحضور الصحافة والإعلام وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا للدورة السادسة عشرة، ومنهم:المخرج الكبير خالد جلال، والفنانين نضال الشافعي، وطارق عبد العزيز، وايهاب فهمي، والكاتب وليد يوسف والمخرج اسلام إمام وبحضور أيضًا الفنانة عزة لبيب عزة لبيب مشرفة عروض وفعاليات مسرح الطفل، الذى يشمل مسرحًا للطفل البشرى وآخر للعرائس فى قسم "نظرة خاصة".

تفاصيل الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري

الدورة السادسة عشرة تقام في الفترة من 29 يوليو، وحتى 14 أغسطس، وتحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، ويحتوي المهرجان على التنافس بين 40 عرض وسيكرم خلال المهرجان (10) قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي ديكورات مسرحية ومنهم: صلاح عبد الله ومحمد أبوداوود خالد الصاوي ورياض الخولي، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد.



نبذة عن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16



المهرجان القومي للمسرح المصري، هو مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة أما عن هدف المهرجان هو عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصة المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

العروض المشاركة في المهرجان

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، إخراج كريمة بدير.



عروض أكاديمية الفنون

كما تشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، هي: "الزائر" إخراج إبراهيم أشرف، و"موت معلق "معالجة وإعداد إسراء محبوب، وإخراج كريم الريفي، و"ماهاجوني"، دراماتورج وإخراج إبراهيم أشرف.

عروض مركز الهناجر للفنون



ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول "قررب.. قررب" تأليف أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور، وعرض "استدعاء ولي أمر" تأليف محمد السوري، وإخراج زياد هاني

عروض البيت الفني للمسرح

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض وهي: "سيدتي أنا" لفرقة المسرح القومي، إخراج محسن رزق، و"طيب وأمير" لفرقة المسرح الكوميدي

إخراج محمد جبر، و"سيب نفسك" لفرقة المسرح الحديث، إخراج د.جمال ياقوت، و"خطة كيوبيد"، لفرقة المسرح الحديث، إخراج أحمد فؤاد،



و "ستوكمان" لفرقة مسرح الغد، إخراج أسامه رؤوف، و"ياسين وبهية" لفرقة مسرح الشباب، إخراج يوسف مراد منير

أما عن البيت الفني للفنون الشعبية يشارك بعرض "ياشيخ سلامة" تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.