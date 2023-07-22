بث مباشر مباراة المصري: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم ، التقى المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في مناسبتين هذا الموسم، وكلاهما في بطولة الدوري الممتاز، حيث تفوق سيراميكا في المباراتين بنتيجة واحدة 3-0، سجل ثلاثية الذهاب ميدو جابر وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان، وعاد الأخير ليحرز ثنائية في لقاء الدور الثاني بالإضافة لهدف عكسي.

مشاهدة مباراة المصري وسيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم ، تتواجه اليوم السبت الموافق 22 يوليو، فريق المصري البورسعيدي ونظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات المرحلة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وصل المصري البورسعيدي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فيوتشر، بطل النسخة السابقة، في ركلات الترجيح بنتيجة 3/1 بعد تعادل الفريقين سلبيًا في الوقت الأصلي.

انتهى فريق بورسعيد من استعداده لهذه المباراة بتركيز كامل وبقوة، حيث يهدف إلى تقديم أداء مميز يسعى من خلاله للفوز والصعود إلى منصات التتويج والتتويج باللقب للمرة الأولى.

في نفس السياق، وصلت سيراميكا كليوباترا إلى هذا المكان بعد فوزها على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي في نصف نهائي المسابقة.

حضرت سيراميكا كليوباترا بقوة وجهد كبير إلى المباراة التي لا يمكن تجزئتها إلى قسمين، حيث ترغب في الفوز والتتويج بأول لقب في تاريخها.

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا

تستعرض "بوابة الفجر" في تقريرها التالي تفاصيل مباراة نهائي كأس الرابطة بين المصري البورسعيدى وسيراميكا، سواء قبل المباراة أو تشكيلة المصري البورسعيدى المتوقعة ضد سيراميكا، وتشكيلة سيراميكا المتوقعة ضد المصري البورسعيدى، بالإضافة إلى تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

يبحث العديد من محبي كرة القدم المصرية عن رابط لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية. يوم السبت في تمام الثامنة والنصف مساءً، ستلتقي الفريق المصري البورسعيدي مع فريق سيراميكا كليوباترا على استاد الجيش ببرج العرب في إطار نهائي كأس الرابطة المصرية.

يسعى ميمي عبدالرازق، المدير الفني للمصري البورسعيدي، إلى تثبيت موقعه كرئيس للجهاز الفني لفريق البورسعيدي، من خلال الفوز على سيراميكا كليوباترا وتحقيق أول بطولة له مع المصري.

تأهل النادي المصري البورسعيدي إلى نهائي كأس الرابطة المصرية بعد فوزه على نادي فيوتشر في مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد التعادل السلبي في الوقت المحتسب للمباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المصري وسيراميكا | اضغط هنــــا

من ناحية أخرى، يشارك سيراميكا كليوباترا في المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية، بعد أن تمت إقصاء الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بفوز سيراميكا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

تاريخ المواجهات بين نادي المصري البورسعيدي وفريق سيراميكا كليوباترا

النادي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا التقيا في ست مباريات، حقق النادي المصري الفوز في مباراتين، بالإضافة إلى فوز سيراميكا في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين.

وسجل المصري البورسعيدي تسعة أهداف، بينما تلقى 11 هدفًا، ويتصدر أحمد ياسر ريان قائمة هدافي تاريخ المواجهات بين الفريقين، برصيد خمسة أهداف يليه أوستين أموتو لاعب المصري برصيد ثلاثة أهداف.

حكم مباراة المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

تم تكليف لجنة الحكام بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا بإدارة مباراة المصري وسيراميكا، وسيتم مساعدته من قبل إبراهيم نور الدين كمساعد أول، وسمير جمال كمساعد ثانٍ، ومحمد الصباحي كحكم رابع، وسيتم تكليف محمد الحنفي بمسئولية غرفة تقنية الفيديو VAR، وسيتم مساعدته من قبل هاني عبدالفتاح.