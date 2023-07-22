نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة.. أصبح رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من الأمور الهامة التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بشكل يومي عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث يترقب الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة من أجل تحديد مصيرهم في الحياة الجامعية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

الثانوية العامة 2023 الجيزة



نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة

نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة، وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على نقل كافة الأخبار التعليمية، والتي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة 2023 الجيزة بشكل دائما، نرصد لكم في التقرير التالي تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم المصرية، علي أن عملية التصحيح الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023، من المقرر أن تنتهي خلال الأسبوع الجاري، ومن بعدها تبدأ مرحلة مراجعة الدرجات بشكل دقيق أكثر من مرة، ومقارنتها مع بيانات الطلاب، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة..امتحان الكيمياء

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق، بشأن حالة الجدال التي أثيرت حول صعوبة امتحان الكيمياء، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الجيزة، تبدأ بعد مراجعة لجنة من مكونة من 10خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الاجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الجيزة، وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد مصدر مسئول أن نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 تزيد نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة الكيمياء عن النصف، وذلك بعدما تم صحيح 260 ألف ورقة إجابة، حيث حصل 1000 طالب على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء، بينما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 95% أو أكثر 5000 طالب.