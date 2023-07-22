محلل: روابط قوية بين روسيا وإفريقيا وآفاق كبيرة للمستقبل

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الإفريقي محمد عمر: إن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ودول القارة الأفريقية تعتبر علاقات عميقة جدًا منذ فترة طويلة، حيث حدث ازدهار كبير في التقارب الإفريقي مع روسيا خلال الفترة السوفيتية، وهذا عندما وقف الاتحاد السوفيتي لحماية مصالح الشعوب المضطهدة في العالم، ودافع عن حقهم في تقرير المصير وإنشاء دول مستقلة، وبالتالي دعم البلدان الأفريقية في نضالها ضد الأنظمة الاستعمارية، موضحا أن روسيا وريث الاتحاد السوفيتي الحديث بعد أن تجاوزت فترة التسعينيات الصعبة تحاول أن تواصل دعم شركائها الأفارقة في سعيهم من أجل الاستقلال الحقيقي والسلام والازدهار.



وأضاف أن من أبرز نتائج السياسة السوفيتية في إفريقيا على سبيل المثال، مركز الطاقة الكهرومائية في مدينة أسوان المصرية، والذي وفر في عام 1967 أكثر من نصف احتياجات الكهرباء في البلاد، وكذلك أصبح مصنع الصلب في عنابة (الجزائر) بطاقة مليون طن من الفولاذ سنويًا في السبعينيات أساسًا للتنمية الصناعية لهذه المستعمرة الفرنسية السابقة.



وتابع المحلل، أنه بحلول منتصف الثمانينيات وبمساعدة الاتحاد السوفياتي، تم تدريب نحو 450 ألف متخصص وعامل متخصص في البلدان الأفريقية وتم إنشاء أكثر من 100 مؤسسة تعليمية، وكذلك حصل أكثر من 30 ألف أفريقي على دبلومات التعليم العالي والثانوي المتخصص في روسيا.

وأشار إىى أن الآن يستمر هذا التعاون، حيث تعمل روسيا باستمرار على إبرام اتفاقيات جديدة مع الدول الأفريقية وتقوية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة، فعلى سبيل المثال، تعمل 470 شركة روسية في السوق المصري، وبلغت استثماراتها نحو 8 مليارات دولار، ويجري تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، من بينها إنشاء عاصمة إدارية جديدة في تجمع صناعي من حيث السكك الحديدية والطرق والموانئ.



واستطرد أنه سيعقد قريبا المنتدى الروسي الأفريقي الثاني الذي طال انتظاره في مدينة سان بطرسبرج، والذي سيجلب المزيد من الاتفاقيات المفيدة والعلاقات الجديدة لصالح الصداقة المتنامية بين إفريقيا وروسيا.