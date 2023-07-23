استخرج الآن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly

في انتظار طلاب الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 الإعلان عن نتائجهم، البحث على جوجل يظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية مؤخرًا عن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 عبر موقعها الإلكتروني الذي أعدها الوزارة لتيسير العملية وتجنب التزاحم والازدحام، وصرحت الوزارة أيضًا أن النتائج ستكون معتمدة وسيتم الاطلاع عليها عبر الرابط المقدم من الوزارة باستخدام رقم الجلوس.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

سوف تبدأ وزارة التربية والتعليم الليبية قريبًا في عملية تصحيح الامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ استكمال شهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 في الدورة الأولى. سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لشهادة الثانوية خلال شهر يوليو عبر رابط موقع منظومة النتائج لشهادة الإعدادية في ليبيا 2023.

في إعلانهما، أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أنه سيتم اعتماد نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023، وسيتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بواسطة الرابط الذي نشرته الوزارة واستخدام رقم الجلوس.

الوزير أكد على أنه من الضروري إنهاء عمليات التصحيح في وقت مبكر قبل عيد الأضحى، حتى يتم الإعلان عن النتائج بعد فترة قصيرة من انتهاء إجازة العيد.

حاليًا، يُعتبر رابط منظومة الامتحانات الليبية من بين أكثر الروابط الإلكترونية التي يتم البحث عنها على محركات البحث، حيث يُمكن الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2023 بكل سهولة ويُسر.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا في العام 2023

يتوجب على الطالب اتخاذ بعض الإجراءات للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا عام 2023، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية عن طريق النقر https://moe.gov.ly/

يقوم الطالب بكتابة اسمه بالصيغة الثلاثية.

يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الطالب.

يقوم الطالب بكتابة رقم القيد

ستظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالتفصيل.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، يسهل عليك الوصول إلى نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا عام 2023، من خلال الرابط الإلكتروني المُقدم من قِبَل الوزارة، وذلك لتسهيل العملية على الطلاب وتجنب التزاحم الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

تذكر وزارة التربية والتعليم الليبية أن هناك 123،491 طالب وطالبة قد قدّموا لامتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023. وهؤلاء الطلاب يجرون امتحاناتهم في 8،515 قاعة، موزعين على 884 لجنة. وهناك نحو 2،372 مراقبًا، و20،793 ملاحظًا، و884 مرشدًا نفسيًا، و131 مشرفًا للفئات الخاصة، و3،536 شخصًا للحراسة، و1،450 شخصًا للخدمات يقومون بالاشراف والمراقبة.