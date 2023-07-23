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(الآن) رسميًّا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر

(الآن) رسميًّا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة على محرك البحث "جوجل"، تستمر الوزارة في عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق البابل شيت وأوراق الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023.

يوضح "بوابة الفجر" في الجمل التالية، الوقت المحدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

وفقًا لخطة التصحيح الإلكترونية، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومقارنة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتصبح النتيجة جاهزة للاعتماد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طرق تصحيح أوراق الامتحانات الإلكترونية (بابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للسنة الدراسية الحالية مُنفَّذَة بناءً على جدول زمني محدد وواضح.

يتم جمع وأحصاء أوراق البابل شيت لاستخدامها كنسخة ودليل لأداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. وتُعتبر المدينة التعليمية مركزًا رئيسيًا لتصحيح البابل شيت، إلى جانب وجود 11 كنترول مصغر لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.

في مقطع الفيديو، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن التاريخ الذي سيتم فيه إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

كل عام، تقدم وزارة التربية والتعليم رابطًا لنتائج الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس من خلال مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سنستعرض الآن الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

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نتيجة الثانوية العامة بالاسم

في الأيام الحالية، يشغل عدد كبير من الطلاب التفكير في إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بالإضافة إلى بوابة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجتهم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يتم عرض رابط للحصول على النتيجة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

نتابع معكم في الجدول التالية توزيع درجات الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي:

المادة

الدرجة

مجموع الثانوية العامة 2023 الكلي

410 درجات

اللغة العربية

80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

40 درجة

مادة الفيزياء

60 درجة

مادة الكيمياء

60 درجة

مادة الأحياء

60 درجة

الجيولوجيا والعلوم البيئة

60 درجة

التاريخ

60 درجة

الجغرافيا

60 درجة

الفلسفة والمنطق

60 درجة

علم النفس والاجتماع

60 درجة

مادة الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة

مادة التفاضل والتكامل

30 درجة

مادة الإستاتيكا

30 درجة

مادة الديناميكا

30 درجة

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