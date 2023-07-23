(الآن) رسميًّا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر

(الآن) رسميًّا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر
(الآن) رسميًّا لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر
بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة على محرك البحث "جوجل"، تستمر الوزارة في عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق البابل شيت وأوراق الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023.
يوضح "بوابة الفجر" في الجمل التالية، الوقت المحدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة.
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:
وفقًا لخطة التصحيح الإلكترونية، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومقارنة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتصبح النتيجة جاهزة للاعتماد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طرق تصحيح أوراق الامتحانات الإلكترونية (بابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للسنة الدراسية الحالية مُنفَّذَة بناءً على جدول زمني محدد وواضح.
يتم جمع وأحصاء أوراق البابل شيت لاستخدامها كنسخة ودليل لأداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. وتُعتبر المدينة التعليمية مركزًا رئيسيًا لتصحيح البابل شيت، إلى جانب وجود 11 كنترول مصغر لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية.
في مقطع الفيديو، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن التاريخ الذي سيتم فيه إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
كل عام، تقدم وزارة التربية والتعليم رابطًا لنتائج الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس من خلال مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سنستعرض الآن الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.
نتيجة الثانوية العامة بالاسم
في الأيام الحالية، يشغل عدد كبير من الطلاب التفكير في إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بالإضافة إلى بوابة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجتهم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يتم عرض رابط للحصول على النتيجة.
توزيع درجات الثانوية العامة 2023
نتابع معكم في الجدول التالية توزيع درجات الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي:
المادة
الدرجة
مجموع الثانوية العامة 2023 الكلي
410 درجات
اللغة العربية
80 درجة
اللغة الأجنبية الأولى
50 درجة
اللغة الأجنبية الثانية
40 درجة
مادة الفيزياء
60 درجة
مادة الكيمياء
60 درجة
مادة الأحياء
60 درجة
الجيولوجيا والعلوم البيئة
60 درجة
التاريخ
60 درجة
الجغرافيا
60 درجة
الفلسفة والمنطق
60 درجة
علم النفس والاجتماع
60 درجة
مادة الجبر والهندسة الفراغية
30 درجة
مادة التفاضل والتكامل
30 درجة
مادة الإستاتيكا
30 درجة
مادة الديناميكا
30 درجة