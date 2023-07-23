حصريًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر وموقع بوابة الثانوية العامة

حصرياً .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر وموقع بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن النتيجة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يتم عرض النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بموجب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي مباشرة.

لهذا السبب، يعرض موقع بوابة الفجر موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 والمؤشرات المتعلقة بنسب النجاح لطلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم.

متى يتوقع أن تُعلن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023؟

في شهر أغسطس من عام 2023، سيكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مسؤولًا عن إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام بشكل رسمي. سيتم التواصل مع الطلاب الأوائل لتهنئتهم على نجاحهم وحصولهم على أعلى الدرجات.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 مدار المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا: 1.824 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في مراكز التأهيل: 80 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في لجان المستشفيات: 34 طالبًا وطالبة.

عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.

عدد لجان سير الامتحان 2.098 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.

عدد طلاب عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية: 276.211 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية “علمي علوم”: 391.671 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية “رياضيات”: 98.658 طالبًا وطالبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ستوفر وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الدور الأول فورًا.

استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون في المواعيد التي تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازي بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينته في بعض من المواد الدراسية الأساسية.

من المتوقع أن تُعلن نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2023 في شهر أغسطس من ذلك العام، حيث سيقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بالإعلان عن النتائج بشكل رسمي. وسيتم التواصل مع الطلاب الأوائل لتهنئتهم على نجاحهم وحصولهم على أعلى الدرجات، وسيكون هذا الموعد مهمًا للطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائجهم ولأولياء الأمور الذين يسعون لمعرفة نتائج أبنائهم.