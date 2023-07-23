30 يوليو.. جامعة القاهرة تنظم المؤتمر الدولي التاسع لكلية الدراسات العليا (تفاصيل)

تستعد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة لتنظيم المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي"، وذلك يومي 30 و31 يوليو الجاري برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

كما تقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ينظم المؤتمر برئاسة الدكتورة إيمان هريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور أشرف بهجت مقرر المؤتمر وكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا، والدكتورة وفاء كفافي رئيس مجلس إدارة جمعية المناهج.

الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مستقبل التعليم في الوطن العربي في ضوء التحديات والمستجدات، وخاصة التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع وتأثيرات جائحة كورونا على المستوى العالمي. ويهدف أيضًا إلى اقتراح حلول لأهم مشكلات التعليم في الوطن العربي، وفتح موضوعات جديدة للباحثين، ووضع خطط ورؤى مستقبلية لمنظومة التعليم في مصر والدول العربية، والتواصل الفكري التربوي بين كليات التربية في الدول العربية بما يدعم خطط التنمية والتقدم فيها. يتضمن المؤتمر عدة محاور أساسية، مثل تطوير المناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم في ضوء التوجهات المستقبلية، وإعداد المعلم في إطار المستجدات المعاصرة، ودور التعليم الفني في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومستقبل تعليم الكبار والتعليم المستمر في ضوء متطلبات الاقتصاد الأخضر، والقضايا المعاصرة والتوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة.

كما يهدف المؤتمر إلى الرؤى النظرية والتطبيقية في مجال علم النفس التربوي، ودور علم النفس الإرشادي في تحقيق حياة أفضل، والقيم والتعليم في الوطن العربي، وتعليم الطفل وتعلمه وفقًا للمتغيرات والتحديات المعاصرة، ومستقبل منظومة التعليم الإلكتروني العربي، وتحديات نُظم التقويم والامتحانات. يتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات ويصاحبه عدد من الندوات وورش العمل، ويستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة وواقعية لإصلاح وتطوير منظومة التعليم بالمنطقة العربية، مع مراعاة خصوصة الظروف والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

وقال بيان صادر عن جامعة القاهرة إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجال التربية والتعليم من داخل وخارج مصر، وإنتاج العديد من الورقات العلمية والأبحاث والدراسات التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم في الوطن العربي.

ويعد هذا المؤتمر فرصة مهمة للتعرف على أبرز التطورات والمستجدات في مجال التعليم في الوطن العربي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والخبراء في هذا المجال، وتأسيس شبكات علمية وبحثية قوية تعمل على تطوير وتحسين منظومة التعليم في المنطقة.